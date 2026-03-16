Michael B. Jordan conquista l’Oscar 2026 come miglior attore protagonista per I Peccatori – Sinners, il film diretto da Ryan Coogler in cui interpreta i gemelli Smoke e Stack. Accolto da una standing ovation al Dolby Theatre di Hollywood, l’attore dedica il premio alla madre e alla sua famiglia. Nel discorso ringrazia il regista e rende omaggio ai grandi interpreti afroamericani che lo hanno preceduto, da Sidney Poitier a Denzel Washington