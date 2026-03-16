Oscar 2026, Michael B. Jordan miglior attore:"credete nella cultura e in idee originali"Cinema
Michael B. Jordan conquista l’Oscar 2026 come miglior attore protagonista per I Peccatori – Sinners, il film diretto da Ryan Coogler in cui interpreta i gemelli Smoke e Stack. Accolto da una standing ovation al Dolby Theatre di Hollywood, l’attore dedica il premio alla madre e alla sua famiglia. Nel discorso ringrazia il regista e rende omaggio ai grandi interpreti afroamericani che lo hanno preceduto, da Sidney Poitier a Denzel Washington
Michael B. Jordan vince l’Oscar 2026 per I Peccatori – Sinners
La notte degli Oscar 2026 (DIRETTA) (LOOK) incorona Michael B. Jordan miglior attore protagonista per I Peccatori – Sinners, il film diretto da Ryan Coogler in cui interpreta i gemelli Smoke e Stack.
Quando il suo nome viene annunciato sul palco del Dolby Theatre di Hollywood, la sala esplode in una lunga standing ovation. Jordan resta per un attimo immobile, quasi incredulo. Poi abbraccia i colleghi seduti accanto a lui e la madre, mentre il pubblico continua ad applaudire.
È uno dei momenti più intensi della cerimonia: il riconoscimento a una performance che ha segnato la stagione cinematografica.
Il doppio ruolo in I Peccatori – Sinners
Nel film I Peccatori – Sinners Michael B. Jordan affronta una delle sfide più ambiziose della sua carriera interpretando due fratelli gemelli, Smoke e Stack.
Due personaggi simili solo in apparenza ma profondamente diversi per temperamento, ambizioni e destino. L’attore costruisce questa dualità attraverso piccoli dettagli: il ritmo della voce, la postura del corpo, lo sguardo.
Il risultato è una performance che riesce a rendere i due fratelli complementari e opposti allo stesso tempo, trasformando il film in una riflessione sulla identità e sul peso delle scelte.
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Il discorso: «Dio è buono»
Salendo sul palco per ritirare la statuetta per I Peccatori – Sinners, Jordan apre il discorso con una frase semplice e spontanea:
«Man, God is good».
Poi guarda subito verso il pubblico e saluta la madre.
«Mama, what's up? Sapete quanto amo mia madre».
L’attore racconta che anche il padre è presente alla cerimonia ed è arrivato dal Ghana per assistere alla serata. In platea ci sono anche il fratello, la sorella e altri membri della sua famiglia.
Un momento intimo che trasforma il discorso in una celebrazione delle radici e del percorso che lo ha portato fino agli Oscar.
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Il ringraziamento a Ryan Coogler
Jordan dedica parole particolarmente affettuose al regista Ryan Coogler, con cui ha costruito negli anni un rapporto artistico e umano molto forte.
«Mi hai dato l’opportunità e uno spazio per essere visto», dice rivolgendosi a lui.
Lo definisce un collaboratore e un amico, ringraziandolo per aver creduto in lui e per avergli affidato il complesso ruolo dei gemelli in I Peccatori – Sinners.
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L’omaggio ai grandi attori afroamericani
Nel suo discorso Jordan ricorda anche gli interpreti che hanno aperto la strada prima di lui.
Cita Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker e Will Smith, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nella storia del cinema americano.
«So che volete vedermi fare bene», dice rivolgendosi idealmente a loro.
«Continuerò a essere la migliore versione di me stesso»
Verso la fine del discorso, Jordan promette di continuare a sostenere idee originali e nuove storie.
Parla dell’importanza di «credere nella cultura» e nell’arte cinematografica capace di raccontare nuove prospettive.
«Continuerò a fare un passo avanti. Continuerò a essere la migliore versione di me stesso».
Con la vittoria per I Peccatori – Sinners, Michael B. Jordan entra definitivamente nella storia degli Academy Awards, consolidando il suo posto tra gli attori più influenti della sua generazione.