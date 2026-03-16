Oscar 2026: Billy Crystal ricorda Rob Reiner durante l’In Memoriam

Un momento di grande emozione alla notte degli Oscar 2026 quando Billy Crystal ha reso omaggio all’amico e regista Rob Reiner, scomparso nel dicembre 2025 insieme alla moglie Michele Singer Reiner. Sul palco del Dolby Theatre l’attore ha ricordato la loro amicizia nata negli anni Settanta e celebrato una carriera che ha regalato al cinema classici come Stand By Me, Misery e The Princess Bride. A sorpresa sono salite sul palco anche molte star dei suoi film

Il tributo di Billy Crystal a Rob Reiner agli Oscar 2026 La notte degli Oscar 2026 (DIRETTA) (LOOK) ha avuto uno dei suoi momenti più intensi quando Billy Crystal è salito sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles per ricordare l’amico di una vita, il regista e attore Rob Reiner, scomparso il 14 dicembre 2025 insieme alla moglie Michele Singer Reiner nella loro casa di Los Angeles. Il segmento In Memoriam della cerimonia è stato punteggiato da molti ricordi, ma quello dedicato a Reiner ha trasformato la sala in un luogo di memoria condivisa. Crystal ha parlato con l’affetto e l’ironia di chi non sta semplicemente ricordando un collega, ma un compagno di viaggio lungo mezzo secolo di Hollywood.

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Un’amicizia nata negli anni Settanta Crystal ha raccontato che il loro primo incontro risale al 1975, quando venne scelto per interpretare il migliore amico del personaggio di Reiner in un episodio della sitcom All in the Family. «Andò così bene – ha ricordato Crystal – che Rob mi disse: “È stato divertente interpretare il tuo migliore amico. Perché non continuiamo?”». Da quel momento quella battuta è diventata realtà: un’amicizia che ha attraversato decenni di cinema, televisione e spettacolo. Nel suo discorso Crystal ha ripercorso la straordinaria evoluzione artistica di Reiner: da brillante attore comico a uno dei narratori più amati del cinema americano. Approfondimento Oscar 2026, Amy Madigan vince: "Pensavo al discorso sotto la docciaW

I film che hanno segnato generazioni Il tributo ha celebrato la carriera di un regista capace di passare con naturalezza dalla commedia al dramma, lasciando dietro di sé una filmografia diventata parte della memoria collettiva. Crystal ha ricordato alcuni dei titoli che hanno definito il suo percorso:

This Is Spinal Tap, The Sure Thing, Stand By Me, The Princess Bride, Misery e molti altri. Film diversissimi tra loro, ma legati da uno sguardo profondamente umano. «I film del mio amico Rob dureranno per generazioni – ha detto Crystal – perché parlavano di ciò che ci fa ridere, di ciò che ci fa piangere e di ciò che speriamo di diventare: persone più gentili, più divertenti e più umane». Approfondimento Oscar 2026, Conan O’Brien apre con battute su AI e Epstein e Hollywood

Il ricordo della moglie Michele Singer Reiner Nel discorso non è mancato il ricordo della moglie del regista, Michele Singer Reiner, fotografa e produttrice cinematografica. Crystal ha sottolineato il ruolo fondamentale che ha avuto nella vita e nel lavoro del marito. «Erano inarrestabili», ha detto l’attore. «Il suo talento di fotografa e la sua energia li hanno spinti a lavorare instancabilmente anche per combattere le ingiustizie sociali nel Paese che amavano». Una coppia unita non solo dall’arte ma anche dall’impegno civile. Approfondimento Morte Rob Reiner, l'avvocato del figlio Nick si è dimesso

Il palco degli Oscar si riempie di star Il momento più sorprendente del tributo è arrivato subito dopo il discorso. Sul palco sono salite molte star che avevano lavorato con Reiner nel corso degli anni, trasformando il Dolby Theatre in una sorta di reunion della sua filmografia. Tra loro Meg Ryan, Michael McKean, Christopher Guest, Jerry O’Connell, Wil Wheaton, Fred Savage, Cary Elwes, Mandy Patinkin, Carol Kane, Kiefer Sutherland, Demi Moore, Kevin Pollak, Kathy Bates, Annette Bening, John Cusack e Daphne Zuniga. Una parata di volti che hanno attraversato generi e decenni di cinema, testimoniando quanto vasta sia stata l’eredità artistica di Reiner.

Michael McKean, Christopher Guest, Jerry O'Connell, Wil Wheaton, Fred Savage, Cary Elwes, Mandy Patinkin, Carol Kane, Billy Crystal, Meg Ryan, Kiefer Sutherland, Demi Moore, Kevin Pollak, Kathy Bates, Annette Bening, John Cusack e Daphne Zuniga sul palco degli Oscar 2026 per ricordare Rob Reiner