L'annuncio della scomparsa dell'attore è stato dato dalle figlie Emily e Daisy, che hanno confermato il decesso avvenuto serenamente e in presenza della famiglia. Head era noto a livello internazionale per aver interpretato l'iconico Rupert Giles nella serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri, il re Uther Pendragon in Merlin e l'antagonista Rupert Mannion nella commedia di successo Ted Lasso
Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Anthony Head, attore e cantante britannico deceduto all'età di 72 anni. La notizia della sua morte è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale rilasciato dalle figlie dell'artista, Emily e Daisy. Le figlie dell'attore hanno confermato che il decesso è avvenuto serenamente a causa di complicazioni legate a una polmonite, circondato dall'affetto dei suoi familiari. Nella nota, Emily e Daisy Head hanno espresso il profondo dolore per la perdita del padre, definendolo un uomo straordinario e sottolineando l'onore di essere state sue figlie. Hanno inoltre ricordato l'amore profondo che l'attore nutriva per il proprio lavoro e l'impatto che la sua carriera ha avuto su colleghi, amici e fan in tutto il mondo.
I ruoli televisivi e il successo internazionale
Anthony Head ha ottenuto la consacrazione globale alla fine degli anni '90 interpretando il ruolo di Rupert Giles, l'Osservatore della protagonista nella serie cult Buffy l'ammazzavampiri. Successivamente, ha consolidato la propria popolarità televisiva recitando nella serie comica Little Britain, interpretando il severo re Uther Pendragon nel fantasy della BBC Merlin e, in tempi più recenti, vestendo i panni del miliardario Rupert Mannion nella serie pluripremiata Ted Lasso. Tra le sue altre collaborazioni figurano apparizioni in The Iron Lady, Doctor Who, Persuasion, The Inbetweeners e Manchild.
Il percorso tra cinema, musica e teatro
Prima del successo planetario con le serie televisive, Head era già un volto celebre nel Regno Unito tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, come protagonista della serie di spot pubblicitari romantici per il caffè Nescafé Gold Blend, recitati accanto a Sharon Maughan tra il 1987 e il 1993. Dotato di formazione teatrale e doti canore, l'artista ha lavorato a lungo anche sui palcoscenici del West End londinese, interpretando tra l'altro il Dr. Frank-N-Furter nel musical The Rocky Horror Show, e ha partecipato a produzioni cinematografiche come Imagine Me & You e Repo! The Genetic Opera