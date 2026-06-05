L'annuncio della scomparsa dell'attore è stato dato dalle figlie Emily e Daisy, che hanno confermato il decesso avvenuto serenamente e in presenza della famiglia. Head era noto a livello internazionale per aver interpretato l'iconico Rupert Giles nella serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri, il re Uther Pendragon in Merlin e l'antagonista Rupert Mannion nella commedia di successo Ted Lasso

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Anthony Head, attore e cantante britannico deceduto all'età di 72 anni. La notizia della sua morte è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale rilasciato dalle figlie dell'artista, Emily e Daisy. Le figlie dell'attore hanno confermato che il decesso è avvenuto serenamente a causa di complicazioni legate a una polmonite, circondato dall'affetto dei suoi familiari. Nella nota, Emily e Daisy Head hanno espresso il profondo dolore per la perdita del padre, definendolo un uomo straordinario e sottolineando l'onore di essere state sue figlie. Hanno inoltre ricordato l'amore profondo che l'attore nutriva per il proprio lavoro e l'impatto che la sua carriera ha avuto su colleghi, amici e fan in tutto il mondo.