Ingrid Bergman è Lady Henrietta Considine Flusky in Il peccato di Lady Considine (Under Capricorn). Girato da Alfred Hiticock nel 1949. Il film fu un flop colossale. Per la terza e ultima volta il regista lavorò con l'attrice svedese e a questo proposito dichiarò a Truffaut: "Ho commesso l'errore di pensare che avere Ingrid Bergman fosse la cosa più importante per me."