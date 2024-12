Riprese finite per Stranger Things 5, le foto

Un grande successo

Ricca di omaggi alla cultura pop degli anni ’80, epoca nella quale è ambientata, Stranger Things è uno dei successi più grandi nella storia di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Il suo debutto è avvenuto nel 2016 e la quarta stagione ha raggiunto 140,7 milioni di visualizzazioni a livello globale. La serie ha anche ottenuto 70 premi, inclusi 5 Emmy su 55 candidature, ed è stata candidata a quattro Golden Globes, due come migliore serie drammatica, una come migliore attrice per Winona Ryder e una come miglior attore non protagonista per David Harbour.