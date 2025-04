Tom Cruise torna a Cannes con il nuovo Mission: Impossible

Tom Cruise torna a Cannes. Il festival francese ha giocato d'anticipo, visto che il programma ufficiale dell'edizione 2025 verrà presentato giovedì 10 aprile e ha reso oggi ufficiale la notizia che il film Mission: Impossible - The Final Reckoning sarà presentato fuori concorso al Grand Théâtre Lumière mercoledì 14 maggio. Con il suo protagonista e produttore Tom Cruise insieme al regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie, e al cast accompagneranno il film. E' la terza volta della star hollywoodiana sulla Croisette: la prima nel 1992, per la premiere di Far and Away di Ron Howard e poi nel 2022 perla premiere di Top Gun: Maverick.

Tom Cruise e Mission Impossible, un attrazione fatale

Tom Cruise ha legato il suo nome alla saga Mission: Impossible sin dall'inizio, dal 1996. In MI:8, l'ottavo episodio The Final Reckoning, la resa dei conti è l'atto finale. Dopo quasi tre decenni di brividi, acrobazie e intrighi, The Final Reckoning offrirà "un'esperienza cinematografica indimenticabile", sottolinea il festival di Cannes annunciando il film Paramount in uscita in Usa il 23 maggio e in Francia il 21. La nostra vita è la somma delle nostre scelte. Tom Cruise è Ethan Hunt in Mission: Impossible - The Final Reckoning è tutto quel che viene reso noto sul film sul quale già circolano indiscrezioni sulle acrobazie di Cruise, come penzolare da un aereo. Il cast di Mission: Impossible 8 include Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Mariela Garriga, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Tramell Tillman, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Mark Gatiss, Rolf Saxon, Lucy Tulugarjuk e Angela Bassett. Tom Cruise e Christopher McQuarrie continuano la loro collaborazione, lavorando di nuovo insieme, con McQuarrie ed Erik Jendresen che hanno co-scritto la sceneggiatura, da Paramount Pictures (Top Gun, Rocketman) e Skydance