Billie Eilish, la scaletta del concerto di Bologna

È tutto pronto per l’attesissimo ritorno in Italia di Billie Eilish a sei anni di distanza dall’ultima volta. La sera di domenica 8 giugno, la star del pop mondiale è attesa all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), per l’unica tappa italiana del suo tour. L’ultima volta di Billie Eilish nel nostro Paese era stata nel 2019, quando ancora agli esordi si era esibita al Fabrique di Milano.