Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, una nuova puntata per celebrare i 30 anni di Zelig

Spettacolo

Debutta il 12 gennaio la prima delle quattro puntate che celebrano i trent'anni del celebre show comico. Alla conduzione troviamo, ovviamente, la coppia che ha fatto la storia dello show

Lunedì 12 gennaio, su Canale 5, va in onda la prima delle quattro puntate di Zelig30, lo speciale di Zelig - condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio - che celebra i trent'anni del celebre programma comico.

Cosa vedremo in Zelig30

Nato nel 1996 da un doppio appuntamento che celebrava il decennale del locale-cabaret milanese di viale Monza, Zelig ha attraversato decenni di comicità portando alla ribalta centinaia di comici, e diventando un vero laboratorio permanente di idee e talenti.

 

Questa sorta di festa televisiva, intitolata proprio Zelig 30, debutta il 12 gennaio 2026 in prima serata su Canale 5 con quattro puntate straordinarie dedicate all’umorismo e alla memoria storica del format. Alla conduzione troviamo la coppia storica formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, volti simbolo di Zelig che da anni accompagnano il pubblico in un mix di risate, chiacchiere e momenti di intrattenimento.

 

Lo show ripercorre tre decenni di comicità italiana attraverso il ritorno sul palco di super star e volti storici che hanno segnato il percorso di Zelig: tra questi Aldo, Giovanni e Giacomo, Mr Forest, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Teresa Mannino, Ale e Franz, Valeria Graci e altri grandi nomi della risata.

 

Durante ogni puntata, Bisio e Incontrada alterneranno presentazioni, battute e filmati d’archivio per guidare lo spettatore in un viaggio divertente e nostalgico attraverso i momenti più memorabili dello show, per poi lasciare spazio alle esibizioni dal vivo dei comici sul palco.

I comici della prima puntata

Questi i comici della prima puntata di Zelig30:

  • Aldo Giovanni e Giacomo
  • Mago Forest
  • Raul Cremona
  • Max Angioni
  • Enrico Bertolino
  • il duo Manera e Penoni
  • Marco Della Noce
  • Paolo Labati
  • i Senso D’Oppio
  • Marta e Gianluca
  • Francesco Migliazza
  • "Virgigno" Peppe Iodice
  • Samaritani

