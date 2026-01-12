Lunedì 12 gennaio, su Canale 5, va in onda la prima delle quattro puntate di Zelig30, lo speciale di Zelig - condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio - che celebra i trent'anni del celebre programma comico.

Cosa vedremo in Zelig30

Nato nel 1996 da un doppio appuntamento che celebrava il decennale del locale-cabaret milanese di viale Monza, Zelig ha attraversato decenni di comicità portando alla ribalta centinaia di comici, e diventando un vero laboratorio permanente di idee e talenti.

Questa sorta di festa televisiva, intitolata proprio Zelig 30, debutta il 12 gennaio 2026 in prima serata su Canale 5 con quattro puntate straordinarie dedicate all’umorismo e alla memoria storica del format. Alla conduzione troviamo la coppia storica formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, volti simbolo di Zelig che da anni accompagnano il pubblico in un mix di risate, chiacchiere e momenti di intrattenimento.

Lo show ripercorre tre decenni di comicità italiana attraverso il ritorno sul palco di super star e volti storici che hanno segnato il percorso di Zelig: tra questi Aldo, Giovanni e Giacomo, Mr Forest, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Teresa Mannino, Ale e Franz, Valeria Graci e altri grandi nomi della risata.

Durante ogni puntata, Bisio e Incontrada alterneranno presentazioni, battute e filmati d’archivio per guidare lo spettatore in un viaggio divertente e nostalgico attraverso i momenti più memorabili dello show, per poi lasciare spazio alle esibizioni dal vivo dei comici sul palco.