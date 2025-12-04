Attitudini: Nessuna, recensione del film su Aldo Giovanni e Giacomo

Attitudini: Nessuna, dal 4 dicembre al cinema, mostra Aldo Giovanni e Giacomo come non li avevamo mai visti. Sophie Chiarello entra nelle loro vite tra ricordi, inciampi, successi e ferite mai raccontate così. Un documentario intimo e potente che ribalta l’immagine pubblica del trio e trasforma “attitudini: nessuna” in una dichiarazione di libertà, amicizia e verità

Prodotto da Agidi Due, Indigo Film e Driadi e distribuito da Medusa Film, il documentario arriva nelle sale il 4 dicembre 2025 come un atto controcorrente: una difesa della fragilità in un tempo che pretende solo prestazione.

Non è un’operazione celebrativa. Non è un collage nostalgico. È un film che scava sotto la maschera, che interroga il tempo, che espone la vulnerabilità come valore. Un racconto che non parla soltanto di tre comici, ma di un’idea di Paese, di possibilità, di riscatto gentile.

C’è una pagella, in Attitudini: Nessuna, che pesa come una sentenza e brilla come un presagio. Accanto al nome di un ragazzo, una riga secca: “attitudini: nessuna”. È da quella ferita burocratica che nasce il titolo del documentario diretto da Sophie Chiarello. Ed è da lì che prende forma uno dei ritratti più intimi, poetici e politicamente delicati mai realizzati su Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti.

La regia li osserva senza invaderli. Li filma mentre parlano, mentre tacciono, mentre si ritrovano. Il film rinuncia all’intervista classica per diventare conversazione tra amici, relazione ripresa nel suo farsi. Lo spettatore non guarda da fuori: siede idealmente sul divano con loro e, per un istante, declina le proprie generalità come se fosse un Ajeje Brazorf qualsiasi.

A un certo punto Giovanni, il “Pignolo” come lo aveva soprannominato Carlo Croccolo in Tre uomini e una gamba, lo dice chiaramente: «Siamo tre clown, ma insieme diventiamo un solo clown.»

Milano, Jannacci e la città che cantava i perdenti

Milano non è un fondale. È una voce narrante. È la città dei cortili, degli oratori, delle notti nei locali fumosi. È la Milano che ha dato un linguaggio a chi non ce l’aveva. E dentro questa geografia emotiva risuona l’eco di Enzo Jannacci, il cantore supremo degli ultimi, degli storti, degli sconfitti magnifici.

Non a caso nella colonna sonora affiorano anche sue canzoni, come Ho visto un re, che qui suona come una dichiarazione d’appartenenza culturale: la stessa ironia malinconica, la stessa pietà per l’umano, la stessa capacità di trasformare la marginalità in poesia.

Il film attraversa l’ombra mitica dell’Ex Derby Club, ventre notturno della comicità, e poi lo Studio Zelig, passaggio decisivo dalla cantina al rito televisivo collettivo. Infine arriva lo Stadio San Siro, con le sue torri e la sua liturgia popolare.

Ed è impossibile non provare la stessa vibrazione di “Luci a San Siro” guardando quelle immagini. Anche perché il film regala un frammento di pura memoria: Francesco Moriero che lucida lo scarpino ad Aldo durante la partita d’addio di Walter Zenga del 12 maggio 1998. E sopra tutto riecheggia il coro:

«Puoi girare il mondo quando vuoi, ma Moriero ce l’abbiamo noi.»

Qui il cinema diventa stadio. E lo stadio diventa memoria collettiva.