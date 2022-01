31/60 WEBPHOTO

I Fichi d'India è stato un duo comico attivo dal 1988 al 2013, composto da Bruno Arena e Max Cavallari, attori e cabarettisti italiani. Hanno debuttato in tv in Yogurt - Fermenti attivi, conosciuto anche più semplicemente come Yogurt, un programma o andato in onda il giovedì in seconda serata su Italia 1 dal 21 aprile al 9 giugno 1994, con la conduzione di Sonia Grey, per otto puntate