A Complete Unknown uscirà il 23 gennaio 2025. In questo biopic musicale, Timothée Chalamet veste i panni di Bob Dylan durante la svolta elettrica al Newport Folk Festival. Diretto da James Mangold, il film esplora l’impatto epocale dell'artista e include apparizioni di personaggi come Johnny Cash e Joan Baez, tutte grandi figure della musica che sono interpretate da un cast d'eccezione. Un must per gli amanti della musica e del cinema biografico, e chiaramente per gli appassionati di Dylan (e di Chalamet)



A Complete Unknown, Timothée Chalamet e il cast del film sul red carpet di Los Angeles.