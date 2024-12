1/12 ©Getty

In un Chinese Theatre allestito a tinte fosche, un takeover in linea con le atmosfere dell'opera, Lily-Rose Depp si è distinta tra i presenti della première di Nosferatu per il suo look da angelo gotico, un dress che richiama in chiave lussuosa e glam, i costumi di scena del suo personaggio nel lungometraggio.

La serata evento si è svolta a Los Angeles nella notte di giovedì 12 dicembre



