Wicked, le foto del cast alla première stellare a Los Angeles

2/15 Image Press Agency/Nur Photo/Shutterstock via Ipa/Fotogramma

Ariana Grande ha indossato un look rosa pallido ispirato alla sua Glinda, la futura Strega buona del Sud dell'universo di Oz, all'anteprima della pellicola che negli Usa uscirà al cinema il 22 novembre.

La star della musica e dello schermo ha indossato un custom look col motivo scintillante a quadri di Thom Browne, con la gonna ampia in stile fiaba e la mini mantella sulle spalle. Scarpette di cristallo e fiocchi tra i capelli. In pieno method dressing, con lo styling di Mimi Cuttrell



Wicked, Ariana Grande e il cast del film sul red carpet australiano del musical