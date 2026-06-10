Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni sposi a Capalbio

La cerimonia sarà religiosa e officiata dal parroco del borgo, don Marcello Serio. Una scelta che racconta molto della coppia: lontana dai grandi eventi mondani, fedele a una riservatezza coltivata con cura nel corso degli anni. La Pieve di San Nicola si affaccia sulla piazza del centro storico di Capalbio, proprio di fronte alla Rocca Aldobrandesca. Costruita tra il 1100 e il 1200, la chiesa conserva una stratificazione di elementi romanici, gotici e rinascimentali, con facciata sobria, portale ad arco gotico, navata unica con volte a crociera e cappelle laterali decorate da affreschi di scuola senese e umbro-laziale. Un gioiello architettonico che farà da cornice a un giorno destinato a restare nella memoria di entrambi.

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni stanno insieme da dieci anni: quando si sono conosciuti lei aveva 27 anni e lui 33. Tommaso Paradiso è noto al grande pubblico come frontman dei Thegiornalisti, uno dei gruppi pop più seguiti degli ultimi anni in Italia, ma ha continuato a raccogliere consensi anche nella carriera solista. Carolina Sansoni ha una laurea in Fashion Business all'Istituto Marangoni di Londra e un master in International Business alla Hult International tra Londra e New York, vanta collaborazioni con Stella McCartney e Tom Ford, e ha fondato l'agenzia di comunicazione digitale Talk in Pills, attiva anche nell'ecommerce attraverso Denoise, piattaforma editoriale per talenti emergenti. Una carriera costruita con rigore, lontana dai riflettori del partner ma tutt'altro che in ombra. La loro relazione è cresciuta lontano dai riflettori, e la nascita della figlia Anna ha rafforzato ulteriormente il legame, spingendo la coppia a scegliere proprio la Maremma per celebrare le nozze in un luogo che per loro rappresenta da tempo un punto di riferimento e di fuga dagli impegni quotidiani.

L’annuncio a Sanremo e gli invitati

Tommaso Paradiso aveva annunciato le nozze all'inizio del 2026. Poi, durante la sua prima partecipazione in gara al Festival di Sanremo con il brano I Romantici, la conferma (inaspettata e romantica): un video diventato virale su TikTok in cui la coppia ballava su un terrazzo di Sanremo sulle note di Per sempre sì di Sal Da Vinci, vincitore del Festival, si concludeva con un primo piano dell’anello.

Tra gli invitati già trapelati ci sono i cantanti Coez e Franco126, due nomi che raccontano la vicinanza di Paradiso alla scena musicale indipendente romana, quella da cui tutto è partito. Per il resto, la coppia ha scelto di tenere i dettagli al riparo dalla curiosità mediatica, come ha sempre fatto con la propria storia d'amore.