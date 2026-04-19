Tommaso Paradiso a Roma, duetto con Franco126 e cori da stadio

“Ho già visto le vostre 7500 facce, vi ho scrutati tutti quanti, siete bellissimi”: Tommaso Paradiso conquista il Palazzo dello Sport di Roma nella prima data del tour nei palazzetti, dopo la tappa zero di Gorizia, registrando il tutto esaurito come per la replica. L’apertura è affidata a Sensazione stupenda, poi via a una scaletta di 23 brani che attraversa il suo repertorio, da Lasciamene un po’ a Fine dell’estate, passando per Promiscuità e New York. Non manca un tuffo nel passato con la presenza sul palco dello storico chitarrista dei Thegiornalisti Marco “Rissa” Musella, mentre tra gli ospiti spicca Setak in Ma come fanno i rapper. Paradiso scende anche tra il pubblico sulle note de Il tuo maglione mio, mantenendo un contatto diretto e continuo con i fan.

debutto travolgente per il nuovo tour

Sul palco poi arriva Franco126, con cui Paradiso canta Stanza singola, e con lui tutto il palazzetto. In coda i successi come Questa nostra stupida canzone d'amore, Non avere paura, Riccione, Dr. House, Felicità puttana, Completamente. Il rapporto con Roma è importante e, mentre per un attimo Paradiso va dietro le quinte, parte un coro dal pubblico: "Lazio alè", urla il Palasport, "Lazio alè" (a fine live ne partirà un altro ben poco amichevole nei confronti di Lotito). Al che Paradiso, lazialissimo, esce subito dicendo: "Ragazzi, se fate così col ca..o che ci fanno fare lo stadio!" Stasera seconda data romana, anch'essa sold out. Il 22 aprile il cantante sarà all'Unipol Forum di Milano, il 23 all'Inalpi Arena di Torino, il 25 all'Unipol Arena di Bologna, il 26 alla Kioene Arena di Padova, il 28 al Mandela Forum di Firenze e il 30 al Palapartenope di Napoli. Già annunciato il tour estivo con tappe a Bassano del Grappa, Pescara, Catania, Bari, Salerno e Alghero.