Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Hollywood, verso accordo tra studios e sindacato attori su AI

Spettacolo
©Getty

Le trattative tra Hollywood e il sindacato degli attori segnano importanti passi avanti sul tema dell’intelligenza artificiale. Al centro del nuovo accordo ci sono maggiori garanzie per l’utilizzo delle repliche digitali e dei contenuti generati dall’AI

Dopo le tensioni che avevano portato al lungo sciopero del 2023, studios e sindacato degli attori sembrano aver trovato un terreno comune sul tema dell’intelligenza artificiale. Il nuovo accordo introduce tutele specifiche per l’utilizzo delle repliche digitali e dei personaggi generati dall’IA.

Secondo il capo negoziatore del SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, i colloqui con gli studios e le piattaforme di streaming si sono svolti in un clima più collaborativo rispetto al passato. Il nuovo contratto non vieta l’uso dell’intelligenza artificiale, ma stabilisce che qualsiasi replica digitale di un artista, vivente o deceduto, potrà essere realizzata solo con il consenso informato dell’interessato e con un compenso adeguato. 

Più vicini all'intesa

Inoltre, l’impiego di personaggi sintetici creati dall’IA sarà consentito soltanto in casi eccezionali e dovrà essere preventivamente sottoposto all’esame del sindacato, che valuterà l’effettivo valore aggiunto per la produzione. Le votazioni sul nuovo accordo si concluderanno il 4 giugno. L’approvazione permetterebbe di evitare una nuova crisi come quella del 2023, quando il maxi sciopero del SAG-AFTRA, durato 118 giorni, paralizzò Hollywood causando perdite miliardarie. Nonostante i passi avanti, la preoccupazione degli attori nei confronti dell’intelligenza artificiale resta elevata. “Gli strumenti di IA generativa hanno compiuto enormi progressi negli ultimi tre anni”, ha spiegato Crabtree-Ireland, sottolineando come la tutela del lavoro creativo rimanga una priorità per i 160 mila iscritti al più grande sindacato di attori al mondo.

Approfondimento

Morto Albert Wolsky, due Oscar per i costumi di Hollywood

Spettacolo: Ultime notizie

Vietati i concerti di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia

Spettacolo

 La decisione è stata presa dal Prefetto della città emiliana Salvatore Angieri. All'origine...

Moriarty, annunciata la serie tv sull'arcinemico di Sherlock Holmes

Serie TV

Il progetto, che al momento non dispone ancora di un interprete ufficiale per il ruolo...

Raf, testo e significato del singolo Pazzi Stupidi Ragazzi uscito oggi

Musica

A pochi mesi dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Ora e per sempre, il cantautore...

Mara Sattei feat. Enrico Nigiotti, il brano Sabato sera

Musica

La canzone, che esce per Epic Records, segna il primo incontro artistico in studio tra due...

Michel Gondry a Torino: Stella della Mole e Masterclass

Cinema

  Il visionario regista, Premio Oscar per “Se mi lasci ti cancello”, porta alla Scuola...

Spettacolo: Per te