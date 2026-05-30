Hollywood, verso accordo tra studios e sindacato attori su AI

Le trattative tra Hollywood e il sindacato degli attori segnano importanti passi avanti sul tema dell’intelligenza artificiale. Al centro del nuovo accordo ci sono maggiori garanzie per l’utilizzo delle repliche digitali e dei contenuti generati dall’AI

Dopo le tensioni che avevano portato al lungo sciopero del 2023, studios e sindacato degli attori sembrano aver trovato un terreno comune sul tema dell’intelligenza artificiale. Il nuovo accordo introduce tutele specifiche per l’utilizzo delle repliche digitali e dei personaggi generati dall’IA.

Secondo il capo negoziatore del SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, i colloqui con gli studios e le piattaforme di streaming si sono svolti in un clima più collaborativo rispetto al passato. Il nuovo contratto non vieta l’uso dell’intelligenza artificiale, ma stabilisce che qualsiasi replica digitale di un artista, vivente o deceduto, potrà essere realizzata solo con il consenso informato dell’interessato e con un compenso adeguato.