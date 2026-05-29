A pochi mesi dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Ora e per sempre, il cantautore rientra sulla scena con un brano inedito che funge da ponte verso il futuro album di canzoni originali atteso per l’autunno. Il singolo è disponibile da venerdì 29 maggio su piattaforme digitali e programmazioni radiofoniche

Raf ci offre un ritorno discografico che si concretizza con un brano che arriva come una sorpresa dopo l’esperienza sanremese. Il singolo si inserisce in una fase di rilancio creativo che anticipa un progetto più ampio previsto nei prossimi mesi e segna una nuova tappa nella traiettoria artistica del cantautore. A pochi mesi dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Ora e per sempre, il cantautore rientra sulla scena con un brano inedito che funge da ponte verso il futuro album di canzoni originali atteso per l’autunno. Il singolo, intitolato Pazzi Stupidi Ragazzi, è disponibile da oggi - venerdì 29 maggio 2026 - su piattaforme digitali e programmazioni radiofoniche. Potete ascoltare la canzone nel video che trovate in fondo a questo articolo. La pubblicazione avviene sotto etichetta Warner Records con la produzione esecutiva di Girotondo srl, segnando così l’avvio di una nuova fase progettuale che si sviluppa in continuità con le esperienze più recenti dell’artista. Scopriamo di seguito le parole e il significato tra le righe di Pazzi Stupidi Ragazzi.

Il testo di Pazzi Stupidi Ragazzi Prima di noi mica c’era musica

prima di noi

ogni volta l’ultima

prima di noi

mica c’era un senso ma

ma da quando sei nella mia vita

che sensazione forte, fa tremare le stelle

ti entra nella pelle

suona come una chitarra

e negli anni, si amplifica come vortici Tu li hai visti mai due così

che si amano

come noi mentre ridono piangono

come pazzi, stupidi ragazzi che

che non hanno smesso di mancarsi Lontano non so starti

una storia unica

siamo sempre noi

poliziotti e Hooligans

quante volte ci siamo rincorsi

non so

sì però è così magico

che sensazione forte fa tremare le stelle

ti entra nella pelle

suona come una chitarra

e negli anni

si amplifica come oceani Tu li hai visti mai due così

che si amano

che come noi mentre ridono piangono

come pazzi, stupidi ragazzi che

che non hanno smesso di mancarsi Ma tu li hai visti mai due così

che si cercano

nel mondo due come noi non esistono

le distanze, li differenze

sono solo inganni della mente Con le scarpe slacciate

noi che corriamo incontro all’estate

sotto un cielo che cade

contare le stelle con te

è spettacolare Tu li hai visti mai due così

che si amano

come noi mentre ridono piangono

come pazzi, stupidi ragazzi che

che non hanno smesso di mancarsi Ma tu li hai visti mai due così

che si amano

e come noi mentre ridono piangono

come passi stupidi ragazzi che

che non hanno smesso di mancarsi Ma tu li hai visti mai due così

che si cercano

nel mondo due come noi si rincorrono

come pazzi, da sempre gli stessi che

si perdono per ritrovarsi

stupidi ragazzi, stupidi ragazzi Approfondimento Raf, la carriera

Il significato di Pazzi Stupidi Ragazzi Il nuovo singolo di Raf, Pazzi Stupidi Ragazzi, si concentra su una narrazione sentimentale intensa, costruita attorno a un amore impulsivo e privo di mediazioni razionali. Il racconto mette in scena un legame che si sviluppa oltre ogni limite convenzionale, resistente al tempo, alla distanza e alle differenze individuali. Al centro vi sono due persone che si inseguono e si ritrovano continuamente, spinte da un sentimento che annulla ostacoli e paure, comprese quelle che spesso nascono nella mente. Dal punto di vista sonoro, il brano si muove su coordinate electropop dal ritmo sostenuto, con un impianto pensato per coniugare movimento e intensità emotiva. Le atmosfere evocano scenari notturni, immagini romantiche e suggestioni estive, in un equilibrio tra dimensione danzabile e componente sentimentale. La scrittura mantiene una vocazione popolare che ha caratterizzato nel tempo la produzione dell’artista. Il pezzo è stato realizzato da Raf insieme a Piero Romitelli, figura attiva nella scena musicale italiana contemporanea e presente in numerose collaborazioni con artisti del panorama pop nazionale. A delineare ulteriormente l’intenzione del brano è lo stesso artista, che ne sintetizza lo spirito attraverso una dichiarazione diretta: “Ho voluto raccontare la libertà di amarsi senza filtri e senza condizioni, con quella parte un po’ folle e sincera che ci rende tutti, in fondo, ancora ‘pazzi stupidi ragazzi’. Nel brano c’è nostalgia, ma anche energia, voglia di vivere e di lasciarsi andare.” Approfondimento Raf con i The Kolors a Sanremo 2026, il duetto di The Riddle

Da Sanremo all’album: una traiettoria in evoluzione Pazzi Stupidi Ragazzi si colloca come elemento di connessione tra la partecipazione di Raf al Sanremo 2026 e il successivo album di inediti previsto per l’autunno. Il progetto si inserisce in una carriera che supera i quarant’anni di attività, articolata in 14 album in studio e oltre 20 milioni di dischi venduti, rappresentando una nuova tappa all’interno di un percorso artistico già ampiamente consolidato. Il singolo Pazzi Stupidi Ragazzi accompagna inoltre un calendario già definito che riguarda il ritorno dal vivo di Raf. A partire da luglio è previsto il tour Infinito – Estate 2026, mentre in autunno l’artista approderà nei palasport di Roma, Milano e Napoli con Infinito – Palasport 2026. In questa occasione sarà celebrato anche il venticinquesimo anniversario di uno dei brani simbolo della sua carriera. Le tappe del tour rappresentano dunque un ulteriore elemento di raccordo tra passato e presente, in un percorso che attraversa oltre quarant’anni di attività musicale. Approfondimento Sanremo 2026, Raf con Ora e per sempre. Testo e recensione