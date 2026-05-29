Raf, testo e significato del singolo Pazzi Stupidi Ragazzi che esce oggiMusica
A pochi mesi dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Ora e per sempre, il cantautore rientra sulla scena con un brano inedito che funge da ponte verso il futuro album di canzoni originali atteso per l’autunno. Il singolo è disponibile da venerdì 29 maggio su piattaforme digitali e programmazioni radiofoniche
Raf ci offre un ritorno discografico che si concretizza con un brano che arriva come una sorpresa dopo l’esperienza sanremese. Il singolo si inserisce in una fase di rilancio creativo che anticipa un progetto più ampio previsto nei prossimi mesi e segna una nuova tappa nella traiettoria artistica del cantautore.
A pochi mesi dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Ora e per sempre, il cantautore rientra sulla scena con un brano inedito che funge da ponte verso il futuro album di canzoni originali atteso per l’autunno. Il singolo, intitolato Pazzi Stupidi Ragazzi, è disponibile da oggi - venerdì 29 maggio 2026 - su piattaforme digitali e programmazioni radiofoniche. Potete ascoltare la canzone nel video che trovate in fondo a questo articolo.
La pubblicazione avviene sotto etichetta Warner Records con la produzione esecutiva di Girotondo srl, segnando così l’avvio di una nuova fase progettuale che si sviluppa in continuità con le esperienze più recenti dell’artista.
Scopriamo di seguito le parole e il significato tra le righe di Pazzi Stupidi Ragazzi.
Il testo di Pazzi Stupidi Ragazzi
Prima di noi mica c’era musica
prima di noi
ogni volta l’ultima
prima di noi
mica c’era un senso ma
ma da quando sei nella mia vita
che sensazione forte, fa tremare le stelle
ti entra nella pelle
suona come una chitarra
e negli anni, si amplifica come vortici
Tu li hai visti mai due così
che si amano
come noi mentre ridono piangono
come pazzi, stupidi ragazzi che
che non hanno smesso di mancarsi
Lontano non so starti
una storia unica
siamo sempre noi
poliziotti e Hooligans
quante volte ci siamo rincorsi
non so
sì però è così magico
che sensazione forte fa tremare le stelle
ti entra nella pelle
suona come una chitarra
e negli anni
si amplifica come oceani
Tu li hai visti mai due così
che si amano
che come noi mentre ridono piangono
come pazzi, stupidi ragazzi che
che non hanno smesso di mancarsi
Ma tu li hai visti mai due così
che si cercano
nel mondo due come noi non esistono
le distanze, li differenze
sono solo inganni della mente
Con le scarpe slacciate
noi che corriamo incontro all’estate
sotto un cielo che cade
contare le stelle con te
è spettacolare
Tu li hai visti mai due così
che si amano
come noi mentre ridono piangono
come pazzi, stupidi ragazzi che
che non hanno smesso di mancarsi
Ma tu li hai visti mai due così
che si amano
e come noi mentre ridono piangono
come passi stupidi ragazzi che
che non hanno smesso di mancarsi
Ma tu li hai visti mai due così
che si cercano
nel mondo due come noi si rincorrono
come pazzi, da sempre gli stessi che
si perdono per ritrovarsi
stupidi ragazzi, stupidi ragazzi
Approfondimento
Raf, la carriera
Il significato di Pazzi Stupidi Ragazzi
Il nuovo singolo di Raf, Pazzi Stupidi Ragazzi, si concentra su una narrazione sentimentale intensa, costruita attorno a un amore impulsivo e privo di mediazioni razionali. Il racconto mette in scena un legame che si sviluppa oltre ogni limite convenzionale, resistente al tempo, alla distanza e alle differenze individuali. Al centro vi sono due persone che si inseguono e si ritrovano continuamente, spinte da un sentimento che annulla ostacoli e paure, comprese quelle che spesso nascono nella mente.
Dal punto di vista sonoro, il brano si muove su coordinate electropop dal ritmo sostenuto, con un impianto pensato per coniugare movimento e intensità emotiva. Le atmosfere evocano scenari notturni, immagini romantiche e suggestioni estive, in un equilibrio tra dimensione danzabile e componente sentimentale. La scrittura mantiene una vocazione popolare che ha caratterizzato nel tempo la produzione dell’artista.
Il pezzo è stato realizzato da Raf insieme a Piero Romitelli, figura attiva nella scena musicale italiana contemporanea e presente in numerose collaborazioni con artisti del panorama pop nazionale.
A delineare ulteriormente l’intenzione del brano è lo stesso artista, che ne sintetizza lo spirito attraverso una dichiarazione diretta: “Ho voluto raccontare la libertà di amarsi senza filtri e senza condizioni, con quella parte un po’ folle e sincera che ci rende tutti, in fondo, ancora ‘pazzi stupidi ragazzi’. Nel brano c’è nostalgia, ma anche energia, voglia di vivere e di lasciarsi andare.”
Approfondimento
Raf con i The Kolors a Sanremo 2026, il duetto di The Riddle
Da Sanremo all’album: una traiettoria in evoluzione
Pazzi Stupidi Ragazzi si colloca come elemento di connessione tra la partecipazione di Raf al Sanremo 2026 e il successivo album di inediti previsto per l’autunno. Il progetto si inserisce in una carriera che supera i quarant’anni di attività, articolata in 14 album in studio e oltre 20 milioni di dischi venduti, rappresentando una nuova tappa all’interno di un percorso artistico già ampiamente consolidato.
Il singolo Pazzi Stupidi Ragazzi accompagna inoltre un calendario già definito che riguarda il ritorno dal vivo di Raf. A partire da luglio è previsto il tour Infinito – Estate 2026, mentre in autunno l’artista approderà nei palasport di Roma, Milano e Napoli con Infinito – Palasport 2026. In questa occasione sarà celebrato anche il venticinquesimo anniversario di uno dei brani simbolo della sua carriera. Le tappe del tour rappresentano dunque un ulteriore elemento di raccordo tra passato e presente, in un percorso che attraversa oltre quarant’anni di attività musicale.
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Sanremo 2026, Raf con Ora e per sempre. Testo e recensione
La carriera di Raf
Raf (Raffaele Riefoli, nato nel 1959 a Margherita di Savoia) è un cantautore italiano tra i protagonisti del pop dagli anni Ottanta a oggi: dopo gli esordi tra Firenze e Londra e il sodalizio con Giancarlo Bigazzi, raggiunge il successo internazionale nel 1984 con Self Control, affermandosi poi come autore e interprete con brani e momenti chiave come Si può dare di più (Sanremo 1987), Gente di mare (Eurovision 1987 con Umberto Tozzi) e successi degli anni Novanta tra cui Cosa resterà degli anni ’80, Ti pretendo e Il battito animale, mentre negli anni Duemila e successivi consolida la sua carriera con album come Iperbole, Passeggeri distratti, Metamorfosi e Numeri, collaborando con numerosi artisti della scena italiana; continua a essere attivo anche negli anni recenti, celebrando il quarantennale di Self Control nel 2024 con un tour e nuove versioni dei suoi brani e tornando in gara al Festival di Sanremo nel 2026 con Ora e per sempre.
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Aspettando Sanremo, il ritorno di Raf con "Ora e per sempre"
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Chi è Raf, per la quinta volta a Sanremo 2026 con Ora e per sempre
Il cantautore pugliese sarà in gara con il brano co-scritto con il figlio minore Samuele, in arte D'Art. Nella serata dei duetti, invece, si esibirà con The Kolors nella canzone The Riddle. Con oltre 40 anni di carriera, 14 album in studio, più di 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo e numerosi dischi di platino, dal 24 al 28 febbraio il cantante di Self Control e di Cosa resterà degli anni '80 sarà tra i 30 Big sul palco del Teatro Ariston sotto la conduzione artistica di Carlo Conti