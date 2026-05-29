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Helen Mirren insultata per strada a Londra da un attivista pro-Palestina. VIDEO

Spettacolo

Le immagini, secondo il Times, risalirebbero al 2024, richiamandosi a dichiarazioni fatte da Mirren dopo l'uscita di un film in cui aveva vestito i panni di Golda Meir, premier d'Israele fra il 1969 e il '74. Tuttavia la celebre attrice è tornata a manifestare comprensione verso alcune sensibilità israeliane anche di recente

"Malvagia p*****a sionista". Sono le parole rivolte in un video - vecchio di due anni, ma riproposto in queste ore con esiti virali sui social media, e ripreso da varie testate d'oltre Manica - ad Helen Mirren, attrice e premio Oscar britannica presa di mira da tempo da alcuni ambienti pro-pal per le sue asserite simpatie filo-israeliane. Il video mostra un contestatore che avvicina per strada Mirren e suo marito, il regista americano Taylor Hackford, nel centro di Londra. 

Cosa è successo

Una voce fuori campo scaglia poi l'insulto all'attrice - oggi 80enne - rinfacciandole di voler far pagare le colpe "dell'Olocausto" ai palestinesi e d'ignorare le distruzioni di Israele a Gaza e in Cisgiordania. Dame Helen appare sorpresa, mentre Hackford reagisce con un "andate a fan***o tutti". Le immagini non sono chiaramente di stagione e il video, secondo il Times, risale in effetti al 2024, richiamandosi a dichiarazioni fatte da Mirren nel 2023 dopo l'uscita di un film in cui aveva vestito i panni di Golda Meir, premier d'Israele fra il 1969 e il '74. Tuttavia la celebre attrice - che ha una proprietà in Salento, dove da tempo risiede abitualmente con il consorte per diversi mesi all'anno - è tornata a manifestare comprensione verso alcune sensibilità israeliane anche di recente: con affermazioni che, a dar retta a qualche gossip mediatico, avrebbero fra l'altro irritato Tom Hardy, co-star con lei e con Pierce Brosnan d'una nuova serie tv, Mobland, dedicata all'epopea di una famiglia criminale inglese. 

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