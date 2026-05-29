Le tre ugole riunite per la prima volta nello stesso brano in un progetto costruito come un confronto diretto tra tre identità artistiche differenti. Il singolo, pubblicato oggi (venerdì 29 maggio 2026), era stato anticipato alcuni giorni prima da un annuncio condiviso sui social, nel quale i tre protagonisti avevano definito il pezzo “un dialogo a tre voci in cui scrittura, interpretazione e produzione si intrecciano”. Scopriamo le parole e il significato tra le righe

Cadillac segna l’incontro inedito tra Guè, TonyPitony e Shablo, riuniti per la prima volta nello stesso brano in un progetto costruito come un confronto diretto tra tre identità artistiche differenti. Il singolo, pubblicato oggi (venerdì 29 maggio 2026), era stato anticipato alcuni giorni prima da un annuncio condiviso sui social, nel quale i tre protagonisti avevano definito il pezzo “un dialogo a tre voci in cui scrittura, interpretazione e produzione si intrecciano”. L’uscita del singolo (che potete ascoltare in fondo a questo articolo) rappresenta un punto d’incontro tra esperienze e percorsi differenti all’interno della scena italiana contemporanea. La componente sonora e narrativa del brano nasce infatti da una collaborazione paritaria, senza la classica struttura del featuring sbilanciato verso un solo nome principale. Ogni intervento contribuisce alla costruzione complessiva della traccia, trasformando il pezzo in una corsa verbale continua, fatta di immagini, ironia e rimandi culturali. Il brano Cadillac è firmato da Guè, TonyPitony e Shablo. Le fotografie promozionali sono state realizzate da Giuseppe Di Stefano, mentre la cover del singolo è stata curata da Luigi Giordano insieme allo stesso Giuseppe Di Stefano. La pubblicazione ufficiale è avvenuta venerdì 29 maggio 2026 su tutte le piattaforme digitali. Scopriamo di seguito il testo e il significato tra le righe del nuovo singolo Cadillac.

Il testo integrale di Cadillac Alti uguali solo quando siamo stesi

C’è il bar in centro basso un po’ come Franco Baresi

Rimasto alto come nel 2003

Persino Pupo è molto più alto di me

Al centro vedo l’autostrada, auto, il parabrezza

La scopo lo stesso, sono all’altezza

E baby non mi importa

Passo dalla serratura non mi servirà la porta Voglio che ti metti i tacchi quando usciamo

Tienimi per mano dimmelo che sono bravo

Alticcio solo quando bevo

Anche se c’ho le gambe corte io con te sono sincero Sono un metro di meno

Vedo solo il suo pelo

Non c’arrivo nemmeno

Dio mi servira una Cadillac

Un pupazzo dei Lego

Con il cazzo di un nero

Ciò che dicono è vero

Mi conosce tutta la città Infrango la legge

Specie quella della L

Sono tripla X su queste modelle

Lei è una rider, cavalca le Seychelles

Come Street Fighter vede le stelle

Conosci il mio stile “oibster” e “Don Peri”

Vivo appeso a un filo, il filo del tuo peri

Detonato, pitonato,

Le compro pere nuove come al fruttivendolo

Guizzo come un salmone in acque di Coco

Altezza mezza bellezza mi basta poco

La eccita il mio occhio con il suo tocco

Mi diventa di legno come Pinocchio Sono un metro di meno

Vedo solo il suo pelo

Non c’arrivo nemmeno

Dio mi servira una Cadillac

Un pupazzo dei Lego

Con il cazzo di un nero

Ciò che dicono è vero

Mi conosce tutta la città -Shablo- Sono un metro di meno

Vedo solo il suo pelo

Non c’arrivo nemmeno

Dio mi servira una Cadillac

Un pupazzo dei Lego

Con il cazzo di un nero

Ciò che dicono è vero

Mi conosce tutta la città Approfondimento Marracash e Guè, sold out a Milano. Annunciata una seconda data

Un immaginario tra strada, velocità e identità italiana Fin dal titolo, Cadillac richiama l’universo simbolico tradizionalmente associato al rap statunitense: l’automobile come emblema di status, il viaggio, la strada e il movimento. Tuttavia, il riferimento non viene utilizzato come semplice imitazione di modelli americani. Il brano rielabora quell’estetica all’interno di una prospettiva profondamente italiana, lasciando convivere registri differenti senza uniformare le personalità dei tre artisti. Anche l’immagine scelta per accompagnare il singolo insiste su questo immaginario. Negli scatti promozionali realizzati da Luigi Giordano e Giuseppe Di Stefano, i tre musicisti compaiono accanto al bagagliaio aperto di un’automobile mentre osservano una mappa, immersi in un paesaggio desertico che amplifica il senso di viaggio evocato dal titolo. Approfondimento L'ammor, TonyPitony sposa Tommy Cash con coreografia di Per sempre sì

L’apertura di Guè: autoironia e riferimenti popolari L’inizio del brano Cadillac è affidato a Guè, che costruisce i primi versi attorno al tema dell’altezza fisica, trasformandolo immediatamente in una chiave narrativa ironica e personale. L’incipit “Alti uguali solo quando siamo stesi” introduce una riflessione livellante, nella quale la condizione umana appare identica per tutti. Da lì, il rapper milanese ribalta il concetto in un autoritratto costruito attraverso battute e riferimenti riconoscibili. Il richiamo a Franco Baresi non si limita al mondo calcistico. L’ex capitano del Milan, noto per il baricentro basso e per l’equilibrio difensivo, diventa il simbolo di una stabilità trasformata in pregio. Guè utilizza così una propria caratteristica fisica come elemento identitario, convertendo un potenziale limite in un tratto distintivo. Subito dopo arriva il riferimento temporale al 2003, un richiamo agli anni iniziali della Dogo Gang e alla fase in cui il rapper ha iniziato a definire il proprio linguaggio artistico. La chiusura del blocco dedicata a Pupo rappresenta invece il momento più apertamente ironico della strofa: il cantante toscano, storicamente associato a una bassa statura, viene evocato per alimentare il gioco autoironico che caratterizza l’intero passaggio. Approfondimento Shablo porta a teatro soul e R&B: "All’Arcimboldi sarà una festa"

Un testo costruito come una sfida continua L’intera struttura di Cadillac si sviluppa come un confronto serrato tra immagini, provocazioni e giochi linguistici. Le strofe alternano riferimenti pop, metafore surreali e allusioni volutamente esasperate, mantenendo costante il tono competitivo tipico della scrittura rap. Nel ritornello ritorna il tema della statura, che diventa il centro simbolico dell’intero pezzo. La richiesta di “una Cadillac” assume così il valore di un’espansione immaginaria: l’automobile non è soltanto un oggetto materiale, ma un’estensione di ambizione, visibilità e presenza. All’interno del testo compaiono anche riferimenti alla cultura popolare e videoludica, come il richiamo a Street Fighter e a Pinocchio, utilizzati per amplificare il tono iperbolico della narrazione. L’insieme delle immagini contribuisce a creare una dimensione volutamente eccessiva, nella quale ironia e provocazione convivono senza soluzione di continuità. Approfondimento Guè celebra 20 anni di "Fastlife", saga leggendaria del rap italiano

Il ruolo di TonyPitony e la produzione di Shablo Per TonyPitony, Cadillac rappresenta la collaborazione più importante della sua carriera fino a questo momento. L’artista, tra i nomi emergenti della scena italiana, era già stato annunciato tra i protagonisti dell’apertura degli I-DAYS Milano 2026 del 4 settembre 2026. A guidare la produzione del brano è invece Shablo, figura centrale del rap italiano contemporaneo. Nel corso degli anni, il produttore ha contribuito alla definizione del suono di un’intera generazione di artisti, imponendosi come uno dei nomi più influenti del beat-making nazionale. Approfondimento TonyPitony, musica e satira (ben fatte): Così è (se vi pare)