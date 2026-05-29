Guè, TonyPitony e Shablo, testo e significato della nuova canzone Cadillac che esce oggiMusica
Le tre ugole riunite per la prima volta nello stesso brano in un progetto costruito come un confronto diretto tra tre identità artistiche differenti. Il singolo, pubblicato oggi (venerdì 29 maggio 2026), era stato anticipato alcuni giorni prima da un annuncio condiviso sui social, nel quale i tre protagonisti avevano definito il pezzo “un dialogo a tre voci in cui scrittura, interpretazione e produzione si intrecciano”. Scopriamo le parole e il significato tra le righe
Cadillac segna l’incontro inedito tra Guè, TonyPitony e Shablo, riuniti per la prima volta nello stesso brano in un progetto costruito come un confronto diretto tra tre identità artistiche differenti. Il singolo, pubblicato oggi (venerdì 29 maggio 2026), era stato anticipato alcuni giorni prima da un annuncio condiviso sui social, nel quale i tre protagonisti avevano definito il pezzo “un dialogo a tre voci in cui scrittura, interpretazione e produzione si intrecciano”.
L’uscita del singolo (che potete ascoltare in fondo a questo articolo) rappresenta un punto d’incontro tra esperienze e percorsi differenti all’interno della scena italiana contemporanea. La componente sonora e narrativa del brano nasce infatti da una collaborazione paritaria, senza la classica struttura del featuring sbilanciato verso un solo nome principale. Ogni intervento contribuisce alla costruzione complessiva della traccia, trasformando il pezzo in una corsa verbale continua, fatta di immagini, ironia e rimandi culturali.
Il brano Cadillac è firmato da Guè, TonyPitony e Shablo. Le fotografie promozionali sono state realizzate da Giuseppe Di Stefano, mentre la cover del singolo è stata curata da Luigi Giordano insieme allo stesso Giuseppe Di Stefano. La pubblicazione ufficiale è avvenuta venerdì 29 maggio 2026 su tutte le piattaforme digitali.
Scopriamo di seguito il testo e il significato tra le righe del nuovo singolo Cadillac.
Il testo integrale di Cadillac
Alti uguali solo quando siamo stesi
C’è il bar in centro basso un po’ come Franco Baresi
Rimasto alto come nel 2003
Persino Pupo è molto più alto di me
Al centro vedo l’autostrada, auto, il parabrezza
La scopo lo stesso, sono all’altezza
E baby non mi importa
Passo dalla serratura non mi servirà la porta
Voglio che ti metti i tacchi quando usciamo
Tienimi per mano dimmelo che sono bravo
Alticcio solo quando bevo
Anche se c’ho le gambe corte io con te sono sincero
Sono un metro di meno
Vedo solo il suo pelo
Non c’arrivo nemmeno
Dio mi servira una Cadillac
Un pupazzo dei Lego
Con il cazzo di un nero
Ciò che dicono è vero
Mi conosce tutta la città
Infrango la legge
Specie quella della L
Sono tripla X su queste modelle
Lei è una rider, cavalca le Seychelles
Come Street Fighter vede le stelle
Conosci il mio stile “oibster” e “Don Peri”
Vivo appeso a un filo, il filo del tuo peri
Detonato, pitonato,
Le compro pere nuove come al fruttivendolo
Guizzo come un salmone in acque di Coco
Altezza mezza bellezza mi basta poco
La eccita il mio occhio con il suo tocco
Mi diventa di legno come Pinocchio
Sono un metro di meno
Vedo solo il suo pelo
Non c’arrivo nemmeno
Dio mi servira una Cadillac
Un pupazzo dei Lego
Con il cazzo di un nero
Ciò che dicono è vero
Mi conosce tutta la città
-Shablo-
Sono un metro di meno
Vedo solo il suo pelo
Non c’arrivo nemmeno
Dio mi servira una Cadillac
Un pupazzo dei Lego
Con il cazzo di un nero
Ciò che dicono è vero
Mi conosce tutta la città
Approfondimento
Marracash e Guè, sold out a Milano. Annunciata una seconda data
Un immaginario tra strada, velocità e identità italiana
Fin dal titolo, Cadillac richiama l’universo simbolico tradizionalmente associato al rap statunitense: l’automobile come emblema di status, il viaggio, la strada e il movimento. Tuttavia, il riferimento non viene utilizzato come semplice imitazione di modelli americani. Il brano rielabora quell’estetica all’interno di una prospettiva profondamente italiana, lasciando convivere registri differenti senza uniformare le personalità dei tre artisti.
Anche l’immagine scelta per accompagnare il singolo insiste su questo immaginario. Negli scatti promozionali realizzati da Luigi Giordano e Giuseppe Di Stefano, i tre musicisti compaiono accanto al bagagliaio aperto di un’automobile mentre osservano una mappa, immersi in un paesaggio desertico che amplifica il senso di viaggio evocato dal titolo.
Approfondimento
L'ammor, TonyPitony sposa Tommy Cash con coreografia di Per sempre sì
L’apertura di Guè: autoironia e riferimenti popolari
L’inizio del brano Cadillac è affidato a Guè, che costruisce i primi versi attorno al tema dell’altezza fisica, trasformandolo immediatamente in una chiave narrativa ironica e personale. L’incipit “Alti uguali solo quando siamo stesi” introduce una riflessione livellante, nella quale la condizione umana appare identica per tutti. Da lì, il rapper milanese ribalta il concetto in un autoritratto costruito attraverso battute e riferimenti riconoscibili.
Il richiamo a Franco Baresi non si limita al mondo calcistico. L’ex capitano del Milan, noto per il baricentro basso e per l’equilibrio difensivo, diventa il simbolo di una stabilità trasformata in pregio. Guè utilizza così una propria caratteristica fisica come elemento identitario, convertendo un potenziale limite in un tratto distintivo.
Subito dopo arriva il riferimento temporale al 2003, un richiamo agli anni iniziali della Dogo Gang e alla fase in cui il rapper ha iniziato a definire il proprio linguaggio artistico. La chiusura del blocco dedicata a Pupo rappresenta invece il momento più apertamente ironico della strofa: il cantante toscano, storicamente associato a una bassa statura, viene evocato per alimentare il gioco autoironico che caratterizza l’intero passaggio.
Approfondimento
Shablo porta a teatro soul e R&B: "All’Arcimboldi sarà una festa"
Un testo costruito come una sfida continua
L’intera struttura di Cadillac si sviluppa come un confronto serrato tra immagini, provocazioni e giochi linguistici. Le strofe alternano riferimenti pop, metafore surreali e allusioni volutamente esasperate, mantenendo costante il tono competitivo tipico della scrittura rap.
Nel ritornello ritorna il tema della statura, che diventa il centro simbolico dell’intero pezzo. La richiesta di “una Cadillac” assume così il valore di un’espansione immaginaria: l’automobile non è soltanto un oggetto materiale, ma un’estensione di ambizione, visibilità e presenza.
All’interno del testo compaiono anche riferimenti alla cultura popolare e videoludica, come il richiamo a Street Fighter e a Pinocchio, utilizzati per amplificare il tono iperbolico della narrazione. L’insieme delle immagini contribuisce a creare una dimensione volutamente eccessiva, nella quale ironia e provocazione convivono senza soluzione di continuità.
Approfondimento
Guè celebra 20 anni di "Fastlife", saga leggendaria del rap italiano
Il ruolo di TonyPitony e la produzione di Shablo
Per TonyPitony, Cadillac rappresenta la collaborazione più importante della sua carriera fino a questo momento. L’artista, tra i nomi emergenti della scena italiana, era già stato annunciato tra i protagonisti dell’apertura degli I-DAYS Milano 2026 del 4 settembre 2026.
A guidare la produzione del brano è invece Shablo, figura centrale del rap italiano contemporaneo. Nel corso degli anni, il produttore ha contribuito alla definizione del suono di un’intera generazione di artisti, imponendosi come uno dei nomi più influenti del beat-making nazionale.
Approfondimento
TonyPitony, musica e satira (ben fatte): Così è (se vi pare)
I protagonisti del progetto
Scopriamo chi sono i tre protagonisti di Cadillac. Guè, all’anagrafe Cosimo Fini, è considerato una delle figure più riconoscibili del rap italiano degli ultimi vent’anni. Dall’esperienza con la Dogo Gang e i Club Dogo fino alla lunga carriera solista, il rapper milanese è rimasto un riferimento costante per la scena nazionale.
TonyPitony appartiene invece alla nuova generazione di artisti italiani emersi negli ultimi anni e con Cadillac firma il progetto più esposto della propria carriera.
Shablo, nato come Pablo Miguel Lombroni Capalbo, è uno dei produttori che maggiormente hanno inciso sull’evoluzione del rap italiano contemporaneo grazie a produzioni diventate centrali per il suono del genere.
Approfondimento
Shablo, album Manifesto: "Questo progetto per me è un atto artistico"
"Singolarmente", i 35 singoli usciti e da non perdere
Miglior singolo di maggio è Esistere di Giasmin (featuring Anelz) che racconta il momento in cui ci si guarda dentro e si smette di sopravvivere per iniziare a vivere. Menzione speciale per i Panoramica, Lera, Kukla, Giuliana D'Onofrio e Monia Russo con Livio Cori. Tolta l'artista toscana, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO