LA CARRIERA, DAGLI ESORDI AI GRAMMY AWARDS

Nata il 7 settembre 1999 a Los Angeles, Gracie Abrams è la figlia del regista J.J. Abrams. Nel 2019 ha esordito con il singolo Mean It, mentre nel 2020 ha pubblicato l’EP di debutto Minor. Nel 2021 ha collaborato con Benny Blanco alla canzone Unlearn, che fa parte dell’album Friends Keep Secrets 2 dello stesso cantautore. Nello stesso anno la cantante ha pubblicato il secondo EP This Is What It Feels Like, mentre nel 2022 ha aperto le tappe americane del Sour Tour di Olivia Rodrigo. Nel 2023 ha pubblicato il primo album in studio, Good Riddance, e ha aperto diversi concerti negli stadi nordamericani del The Eras Tour di Taylor Swift. Nello stesso anno ha ricevuto la prima nomination ai Grammy Awards come Miglior artista esordiente e nel 2024 ha annunciato il secondo album in studio, The Secret of Us, seguito dal Secret of Us Tour che ha previsto anche una data in Italia, a Milano. Nello stesso anno, il duetto Us con Taylor Swift ha ricevuto una candidatura ai Grammy Awards per la Miglior interpretazione pop di un duo o di un gruppo. Nel 2025, durante l’evento Billboard Women in Music, Abrams ha ricevuto il premio come Autrice dell’anno. “Scrivere canzoni è una cosa folle: a volte è incredibilmente imbarazzante, a volte incredibilmente istruttivo. A volte è come una droga. È la nostra prosa e la nostra poesia. Sono le nostre pagine di diario più intime e i nostri appelli più forti. Sono i nostri nascondigli e, a volte, la nostra stessa salvezza. Ho avuto la fortuna di imparare da alcune delle persone più meravigliose e talentuose e di scrivere con loro”, ha dichiarato all’epoca. Nel 2026 ha pubblicato il singolo Hit the Wall, il primo estratto dal terzo album Daughter from Hell che uscirà il 17 luglio, e ha annunciato i concerti del Look at My Life Tour, che inizierà nel dicembre 2026 in Nord America e si concluderà nel maggio in Europa nel maggio 2027 in Europa. Il 23 e il 24 maggio 2027 la cantante si esibirà anche in Italia, all’Unipol Dome di Milano. Nella vita privata, dal 2024 ha una relazione con l’attore irlandese Paul Mescal.