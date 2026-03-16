Oscar, le coppie: da Kirsten Dunst e Jesse Plemons a Paul Mescal e Gracie Abrams. FOTO
La notte più importante della settima arte ha visto il tappeto rosso diventare anche una vetrina di coppie famose. L’evento ha mescolato fascino e romanticismo, regalando una serata indimenticabile. Tra le coppie più memorabili della serata spiccano Kirsten Dunst e Jesse Plemons, così come Ethan Hawke insieme a Ryan Hawke. Scopriamo tutti i coniugi e fidanzati che hanno reso la cerimonia anche un momento d'amore.
A cura di Camilla Sernagiotto