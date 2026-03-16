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Ben Falcone e Melissa McCarthy hanno illuminato il red carpet. Ben Falcone è un regista e attore americano, collaboratore frequente di Melissa McCarthy (nonché suo marito). I due hanno mostrato la loro solita simpatia, oltre a eleganza, complicità e charme. Il loro ingresso è stato calorosamente accolto. McCarthy è stata protagonista della reunion del cast del film Le amiche della sposa (The Bridesmaids), insieme con le colleghe di set Kristen Wiig, Rose Byrne, Ellie Kemper e Maya Rudolph.

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