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Oscar, le coppie: da Kirsten Dunst e Jesse Plemons a Paul Mescal e Gracie Abrams. FOTO

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©Getty

La notte più importante della settima arte ha visto il tappeto rosso diventare anche una vetrina di coppie famose. L’evento ha mescolato fascino e romanticismo, regalando una serata indimenticabile. Tra le coppie più memorabili della serata spiccano Kirsten Dunst e Jesse Plemons, così come Ethan Hawke insieme a Ryan Hawke. Scopriamo tutti i coniugi e fidanzati che hanno reso la cerimonia anche un momento d'amore.

A cura di Camilla Sernagiotto

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