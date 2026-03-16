Oscar 2026, Paul Thomas Anderson: "Non esiste il miglior film"

Trionfo agli Oscar 2026 per Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another), il film di Paul Thomas Anderson premiato come miglior film dopo una notte dominata dalle sue candidature. Sul palco il regista ha ringraziato il cast – da Leonardo DiCaprio a Teyana Taylor – dopo aver dimenticato di farlo nel discorso per la regia. Citando i capolavori candidati nel 1975, Anderson ha ricordato che nel cinema non esiste “il migliore in assoluto”, ma solo l’umore di un momento

Un finale di serata che suggella una corsa iniziata mesi fa e confermata da una notte dominata dalle candidature: il film era arrivato agli Academy Awards con 13 nomination , chiudendo la cerimonia con sei statuette .

Il ringraziamento al cast dopo la “dimenticanza”

Quando prende la parola, Anderson parte con un’autocritica ironica.

Poco prima aveva vinto l’Oscar per la regia e, travolto dall’emozione, aveva dimenticato di ringraziare proprio le persone che avevano dato corpo al suo film.

«Ho davvero combinato un disastro quando ho vinto il premio per la regia e mi sono dimenticato di ringraziare il cast», scherza dal palco.

Così recupera subito, facendo ciò che non aveva fatto pochi minuti prima: nomina uno per uno gli attori e le attrici del film, celebrando la loro energia e la forza collettiva che ha reso possibile il progetto.

Un gesto semplice ma sincero, accolto dagli applausi della sala.