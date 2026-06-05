Davanti a centinaia di fan, la popstar ha celebrato i diritti Lgbtqia+ in collaborazione con l'app Grindr, che ha trasmesso l'evento in streaming. Durante lo show, l'artista ha eseguito tracce inedite come "I Feel So Free", "Love Sensation" e "Bring Your Love" con Sabrina Carpenter, anticipando il quindicesimo album in studio 'Confessions II', in uscita il 3 luglio

Madonna ha aperto ufficialmente le celebrazioni per il mese del Pride a New York con un'esibizione live non annunciata nel cuore di Manhattan. La popstar si è esibita davanti a una folla di residenti e turisti, proponendo sia i suoi storici successi sia materiale del tutto inedito.

Lo show a Times Square e i nuovi brani La cantante statunitense è apparsa sul balcone di uno dei maxi-schermi di Times Square per dare il via alle manifestazioni dedicate alla comunità Lgbtqia+. Durante il concerto, Madonna ha eseguito per la prima volta il brano "Love Sensation" e la traccia d'apertura "I Feel So Free". Ha inoltre cantato "Bring Your Love" – traccia che vede la collaborazione di Sabrina Carpenter, già presentata al Coachella Festival – e grandi classici del suo repertorio come "Hung Up" e "Get Together". La piazza di Times Square non è nuova a eventi musicali di questo tipo, non annunciati al pubblico. Prima di Madonna, sul medesimo palcoscenico urbano di New York si erano già esibiti a sorpresa artisti internazionali quali Charli XCX, Shakira, Dua Lipa e Paul McCartney. Approfondimento Madonna, svelata la tracklist del nuovo album Confessions II

Il nuovo album 'Confessions II' L'evento ha segnato l'anteprima di "Confessions II", il quindicesimo album in studio dell'artista, la cui uscita sul mercato è fissata per il prossimo 3 luglio. Il progetto discografico è strutturato come il seguito ufficiale di "Confessions on a Dance Floor" del 2005. Per questo lavoro, focalizzato su sonorità disco ed elettronica, Madonna è tornata a collaborare con il produttore Stuart Price. Approfondimento Madonna e Sabrina Carpenter insieme nel nuovo singolo Bring Your Love