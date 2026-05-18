Madonna, svelata la tracklist del nuovo album Confessions II

Venerdì 3 luglio la Regina del Pop pubblicherà il nuovo album Confessions II, in arrivo a circa sei anni di distanza dal precedente lavoro Madame X contenente il singolo Medellín con Maluma. La cantante vanta milioni di copie vendute e numerosi riconoscimenti, tra i quali sette Grammy Awards e due Golden Globe

Cresce l’attesa per Confessions II, il nuovo album della Regina del Pop. Madonna ha svelato la tracklist del disco in un post condiviso sul suo profilo Instagram. All’interno del lavoro anche i brani I Feel So Free e Bring Your Love con Sabrina Carpenter. Domenica 19 luglio Madonna sarà tra gli headliner dell'Halftime Show della finale dei Mondiali di Calcio 2026.

Domenica 19 luglio Madonna sarà tra gli headliner dell'Halftime Show della finale dei Mondiali di Calcio in programma al New York New Jersey Stadium. Lo spettacolo, curato da Chris Martin dei Coldplay, vedrà presenti anche Shakira ( FOTO ) e i BTS.

A circa sei anni dall’uscita di Madame X, venerdì 3 luglio Madonna pubblicherà il nuovo album Confessions II. Nelle scorse ore l’artista ha annunciato la tracklist del disco con un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di venti milioni di follower. Il progetto conterrà anche i brani I Feel So Free e Bring Your Love in duetto con Sabrina Carpenter. Ecco la tracklist del progetto discografico:

Madonna (FOTO) è una cantante, attrice, ballerina e imprenditrice statunitense Nota come Regina del Pop, l’artista ha scritto pagine importanti della storia della musica. Nel 1983 l’artista ha pubblicato il suo primo album Madonna riscuotendo immediatamente grande successo.

Nel corso degli anni la cantante ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, tra i suoi album più acclamati ricordiamo True Blue, Ray of Light, American Life e Confessions on a Dance Floor. Per quanto riguarda i brani, citiamo Material Girl, La Isla Bonita, Like a Prayer, Vogue, Frozen, American Pie, Music, Hung Up, Get Together, Girl Gone Wild e Living for Love. Spazio anche alle collaborazioni: da Me Against the Music con Britney Spears a Medellín con Maluma passando per Crave con Swae Lee. Inoltre, Madonna vanta anche numerosi riconoscimenti, tra i quali sette Grammy Awards e due Golden Globe.