Jovanotti su stop data Barletta: "Sicurezza del pubblico è priorità"

In un video postato sui social Lorenzo Cherubini interviene dopo l'annullamento della data del Jova summer party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La zona dell’ex cartiera per la presenza di amianto è stata dichiarata non idonea Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

"Per me la sicurezza del pubblico è sempre la primissima cosa e quindi mi rimetto alla legge". Lo dichiara in un video postato sui social Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che così interviene dopo l'annullamento della data del Jova summer party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. "Ieri sera, sceso dal palco, mi hanno dato la notizia che era stato cancellato il Jova summer party a Barletta. Ho fatto un po' di telefonate nella notte e poi ci ho dormito sopra e adesso, al risveglio, mi hanno confermato che a Barletta non si suona - continua - perché pare abbiano trovato alcuni frammenti di amianto nel terreno circostante dove avremmo dovuto essere noi e quindi la Asl ha deliberato che non si può suonare in quel posto".

jova: "Mi dispiace tantissimo" "Prendo atto con grandissimo dispiacere" della cancellazione della data, "so quanti di voi hanno prenotato alberghi e quindi è un disagio", dice ancora Jovanotti. "Mi dispiace tantissimo per il mio pubblico, per le persone che avevano deciso di esserci - prosegue - . Non so quale decisione verrà presa nelle prossime ore: vi terrò informati. Ma adesso l'unica notizia è che il Jova summer di Barletta è annullato". "Vi abbraccio e risalgo in bici" conclude, perché "vado cmq in quella zona dove avremmo dovuto suonare e poi ci muoviamo verso la Calabria, ci fermeremo a mangiare qualcosa e poi ripartiamo". Approfondimento Concerto Jovanotti a Barletta a rischio stop, si valuta ipotesi Bari

L'ipotesi di bari L’organizzazione Trident sta già lavorando a un piano alternativo. L’ipotesi sul tavolo è il trasferimento del concerto a Bari, con una nuova data fissata al 19 settembre. “Stiamo valutando se esista uno spazio a Bari che possa ospitare adeguatamente il Jova Summer Party, avremo bisogno di qualche giorno”, hanno spiegato gli organizzatori nel corso di una conferenza stampa, sottolineando che la decisione è maturata solo nelle ultime ore. Se la soluzione barese dovesse andare in porto, i biglietti già acquistati resterebbero validi per il nuovo appuntamento, mentre chi non volesse partecipare avrebbe diritto al rimborso. Approfondimento Jova Summer Party a Montesilvano, 80 interventi del 118