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Jovanotti su stop data Barletta: "Sicurezza del pubblico è priorità"

Musica
Instagram @lorenzojova

In un video postato sui social Lorenzo Cherubini interviene dopo l'annullamento della data del Jova summer party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La zona dell’ex cartiera per la presenza di amianto è stata dichiarata non idonea 

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"Per me la sicurezza del pubblico è sempre la primissima cosa e quindi mi rimetto alla legge". Lo dichiara in un video postato sui social Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che così interviene dopo l'annullamento della data del Jova summer party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. "Ieri sera, sceso dal palco, mi hanno dato la notizia che era stato cancellato il Jova summer party a Barletta. Ho fatto un po' di telefonate nella notte e poi ci ho dormito sopra e adesso, al risveglio, mi hanno confermato che a Barletta non si suona - continua - perché pare abbiano trovato alcuni frammenti di amianto nel terreno circostante dove avremmo dovuto essere noi e quindi la Asl ha deliberato che non si può suonare in quel posto". 

jova: "Mi dispiace tantissimo"

"Prendo atto con grandissimo dispiacere" della cancellazione della data, "so quanti di voi hanno prenotato alberghi e quindi è un disagio", dice ancora Jovanotti. "Mi dispiace tantissimo per il mio pubblico, per le persone che avevano deciso di esserci - prosegue - . Non so quale decisione verrà presa nelle prossime ore: vi terrò informati. Ma adesso l'unica notizia è che il Jova summer di Barletta è annullato". "Vi abbraccio e risalgo in bici" conclude, perché "vado cmq in quella zona dove avremmo dovuto suonare e poi ci muoviamo verso la Calabria, ci fermeremo a mangiare qualcosa e poi ripartiamo". 

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