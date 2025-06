15/16 Foto tratta dal profilo Instagram di Jovanotti

Nel luglio 2023 Jovanotti, in vacanza con la moglie a Santo Domingo, ha subito una brutta caduta in bicicletta tra le piantagioni di canna da zucchero: urtando un dosso che non aveva notato, è finito rovinosamente a terra fratturandosi clavicola e femore (quest’ultimo in tre punti). Ricoverato e operato con placche e un chiodo in titanio, il cantante è stato a lungo lontano dalle scene per la complicata riabilitazione

