Tutto pronto per la quarta serata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo (LA SCALETTA - LO SPECIALE). Amadeus sarà affiancato alla conduzione da Maria Chiara Giannetta (LE FOTO), attrice molto amata dal grande pubblico. I venticinque artisti in gara (I TESTI) tornano sul palco per esibirsi con le cover di brani italiani e internazionali che hanno segnato la storia della musica, al loro fianco grandi nomi del mondo dello spettacolo. Annunciata la presenza di Lino Guanciale. Consueto collegamento con Orietta Berti e Fabio Rovazzi dal palco della nave Costa Toscana, con loro questa sera i Pinguini Tattici Nucleari.