Rino Gaetano Day, Gino Cecchettin premia gli Eugenio in Via Di Gioia

Momento toccante, ieri 2 giugno, al Rino Gaetano Day 2025: Gino Cecchettin, padre di Giulia , ha consegnato il Premio Rino Gaetano agli Eugenio in Via Di Gioia, band torinese nota per il suo stile ironico e anticonvenzionale. Il riconoscimento, assegnato ogni anno a chi meglio rappresenta lo spirito libero e provocatorio del cantautore calabrese, è andato al quartetto “per lo spirito di innovazione e la libertà artistica, con un approccio musicale ironico e provocatorio fuori dagli schemi, per la capacità di sperimentare lavorando su temi di inclusività, cambiamento e consapevolezza sociale”.

La cerimonia e le parole di Gino Cecchettin

L’evento ha vissuto il suo culmine emotivo con le parole pronunciate da Gino Cecchettin durante la consegna del premio: “Essere qui davanti all’idolo di mia figlia per me è un po’ come rivivere alcune emozioni che lei mi raccontava quando ti veniva a vedere in concerto. È la trasformazione del dolore in gioia.”

Un momento che ha commosso i presenti, rendendo la cerimonia non solo un tributo alla musica d’autore, ma anche un atto di memoria e testimonianza. Gli Eugenio in Via Di Gioia, guidati dal frontman Eugenio Cesaro, sono stati riconosciuti per la loro capacità di parlare al pubblico giovane con leggerezza e profondità, in perfetta sintonia con lo spirito di Rino Gaetano.