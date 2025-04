Appello di Gino Cecchettin al mondo della musica. Con la Fondazione di cui è alla guida e che porta il nome di sua figlia Giulia, uccisa a 22 anni nel novembre del 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta, si è rivolto con una lettera aperta agli artisti e alle case discografiche proponendo due vademecum per un linguaggio più consapevole nei testi e nelle produzioni musicali. Cecchettin nella sua missiva pone l'accento su come la musica possa cambiare le cose. Può raccontare, unire, educare. Ma può anche rafforzare stereotipi, normalizzare comportamenti tossici, alimentare una cultura della sopraffazione. L'occasione per divulgare l'appello è stato offerto dall'Aperyshow Charity Event 2025 - festival musicale a scopo benefico che si svolge ad Arsego, in provincia di Padova, sostenitore della Fondazione Giulia Cecchettin.