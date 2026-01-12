"A seguito dell'incidente mortale verificatosi a Taranto nello stabilimento di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria (ex Ilva), le organizzazioni sindacali di Fim, Fiom, Uilm e Usb dichiarano 24 ore di sciopero a partire da subito da svolgersi in tutti i siti del gruppo con articolazioni territoriali . "In attesa di conoscere la dinamica - concludono i sindacati - tutti i lavoratori dell'ex Ilva e del mondo metalmeccanico si stringono intorno alla famiglia del lavoratore"
A quanto si apprende, a provocare la morte di Claudio Salamida, dipendente di Acciaierie d'Italia, addetto al controllo delle valvole dell'acciaieria 2, il crollo della griglia del pavimento che ne ha provocato la caduta dal 5 al 4 piano. Inutili le operazioni di rianimazione. Le organizzazioni sindacali di Fim, Fiom, Uilm dichiarano 24 ore di sciopero a partire da subito da svolgersi in tutti i siti del gruppo con articolazioni territoriali. Anche il sindacato Usb ha indetto con effetto immediato 24 ore di sciopero.
Proclamato sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo
Claudio Salamida lascia la moglie e un figlio piccolo
Aveva 47 anni ed era originario di Alberobello (Bari) Claudio Salamida, l'operaio morto oggi nello stabilimento ex Ilva di Taranto mentre stava eseguendo dei controlli ad alcune valvole nel siderurgico. A quanto si apprende, Salamida lascia una moglie e un figlio piccolo. L'operaio sarebbe precipitato per diversi metri all'interno dell'impianto. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto al convertitore 3 dell'Acciaieria 2. Il lavoratore sarebbe caduto in seguito al cedimento di un pavimento grigliato.