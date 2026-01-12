Claudio Salamida lascia la moglie e un figlio piccolo

Aveva 47 anni ed era originario di Alberobello (Bari) Claudio Salamida, l'operaio morto oggi nello stabilimento ex Ilva di Taranto mentre stava eseguendo dei controlli ad alcune valvole nel siderurgico. A quanto si apprende, Salamida lascia una moglie e un figlio piccolo. L'operaio sarebbe precipitato per diversi metri all'interno dell'impianto. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto al convertitore 3 dell'Acciaieria 2. Il lavoratore sarebbe caduto in seguito al cedimento di un pavimento grigliato.