Il delitto si è verificato nella tarda mattinata del 18 marzo in via Pescaria, alla periferia della città
Una donna è stata uccisa a coltellate dal marito a Bergamo. Il femminicidio è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 18 marzo in un'abitazione di via Pescaria, alla periferia della città. Sul posto i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso, polizia e vigili del fuoco. La zona è stata chiusa per permettere i rilievi della scientifica.
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Zoe Trinchero, chiesa gremita per i funerali a Nizza Monferrato. FOTO
La ragazza di 17 anni è stata uccisa nella tarda serata del 6 febbraio e trovata senza vita il giorno dopo in un canale. Alex Manna, 20 anni, fermato in quanto sospettato ha poi confessato il delitto ed è stato portato nel carcere di Alessandria con l’accusa di omicidio aggravato dai futili motivi. Fiori, palloncini e striscioni fuori dalla chiesa e sul luogo del reato