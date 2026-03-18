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Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate dal marito nella loro abitazione

Cronaca

Il delitto si è verificato nella tarda mattinata del 18 marzo in via Pescaria, alla periferia della città

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Una donna è stata uccisa a coltellate dal marito a Bergamo. Il femminicidio è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 18 marzo in un'abitazione di via Pescaria, alla periferia della città. Sul posto i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso, polizia e vigili del fuoco. La zona è stata chiusa per permettere i rilievi della scientifica.

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©Ansa

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La ragazza di 17 anni è stata uccisa nella tarda serata del 6 febbraio e trovata senza vita il giorno dopo in un canale. Alex Manna, 20 anni, fermato in quanto sospettato ha poi confessato il delitto ed è stato portato nel carcere di Alessandria con l’accusa di omicidio aggravato dai futili motivi. Fiori, palloncini e striscioni fuori dalla chiesa e sul luogo del reato 

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