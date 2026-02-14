La ragazza di 17 anni è stata uccisa nella tarda serata del 6 febbraio e trovata senza vita il giorno dopo in un canale. Alex Manna, 20 anni, fermato in quanto sospettato ha poi confessato il delitto ed è stato portato nel carcere di Alessandria con l’accusa di omicidio aggravato dai futili motivi. Fiori, palloncini e striscioni fuori dalla chiesa e sul luogo del reato