Zoe Trinchero, chiesa gremita per i funerali della 17enne uccisa a Nizza Monferrato. FOTO

Cronaca fotogallery
12 foto
©Ansa

La ragazza di 17 anni è stata uccisa nella tarda serata del 6 febbraio e trovata senza vita il giorno dopo in un canale. Alex Manna, 20 anni, fermato in quanto sospettato ha poi confessato il delitto ed è stato portato nel carcere di Alessandria con l’accusa di omicidio aggravato dai futili motivi. Fiori, palloncini e striscioni fuori dalla chiesa e sul luogo del reato 

