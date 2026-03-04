Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 marzo: la rassegna stampa

Aperture unicamente dedicate agli sviluppi del nuovo fronte di Guerra in Medio Oriente, con i primi coinvolgimenti delll'Europa. Macron invia la portaerei Charles De Gaulle, navi e jet anche dal Regno Unito. La Spagna dice no agli Usa sull'utilizzo delle basi e fa infuriare Tump. Colpite le ambasciate americane a Riad e Dubai, mentre Teheran sceglia la nuova Guida Suprema: è il figlio di Khamenei. Spazio anche alla giornata nella delle Borse, che affondano in Europa: tiene Wall Street
- È ovviamente l'allargamento della guerra in Medio Oriente a farla da padrone su tutte le aperture dei quotidiani in edicola stamattina. 'In azione navi e jet europei' titola Il Corriere della Sera, con Macron che invia la portaerei Charles De Gaulle. Trump attacca Sanchez e Starmer sulle basi. Dopo il raid sull'Assemblea, l'Iran sceglie la nuova Guida suprema: è il figlio di Khamenei. La paura gela le Borse, rialzi per gas e petrolio
- 'Iran, il Golfo s'infiamma' titola, invece, La Repubblica, evidenziando gli attacchi alle ambasciate americane di Riad e Dubai e l'avanzata degli israeliani via terra in Libano. Pioggia di bombe sugli ayatollah, mentre l'Europa si divide sul nuovo fronte di guerra. Macron invia una portaerei, il Regno Unito navi e jet, mentre la Spagna fa infuriare Trump. Anche qui c'è spazio per il tonfo delle Borse
- Sulla Stampa si legge che l'Iran minaccia l'Europa. "Non difendete le basi nel Golfo". Trump: "Abbiamo distrutto marina, aviazione e scudi aerei". Italia in allarme per l'energia. Fanno capolino anche altri temi, con l'intervista alla segretaria Pd Elly Schlein che attacca l'esecutivo: "Tasse e conflitti, è un governo di ipocriti". A centro pagina una foto inedita di fine '800 che racconta i volti dei ragazzi che fondarono la Juventus
- 'Pioggia di droni, Golfo in fiamme' è il titolo con cui sceglie di aprire la sua edizione Il Messaggero. Missili sull'Assemblea che sceglie il figlio di Khamenei come nuova Guida suprema, Trump: "Azzerata la loro difesa". La risposta di Teheran: colpito il consolato Usa e minacce agli europei. L'Italia manda a Kuwait ed Emirati anti droni e Samp-T. Anche qui in evidenza il crollo delle Borse nella giornata di ieri
- Rafa Leao protagonista sulla prima della Gazzetta dello Sport. A quattro giorni dal derby il portoghese tratta per il rinnovo col MIlan: contatti per prolungare fino al 2030 con ingaggio da top per battere la concorrenza della Premier. Taglio alto per la Coppa Italia: delude la prima semifinale tra Como e Inter, Chivu pensa al derby e l'andata finisce 0-0
- Sul Corriere dello Sport l'indiscrezione scondo cui il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Massimiliano Allegri per la prosssima stagione. Il tecnico livornese è legato al Milan fino al 2027. A Como Fabregas blocca Chivu nel primo atto delle semifinali di Coppa Italia, ritorno il 22 aprile. Stasera tocca a Lazio e Atalanta: Olimpico vuoto per la protesta dei tifosi
- Il futuro della Juventus in primo piano su Tuttosport, con le trattative per il rinnovo di Dusan Vlahovic e il possibile ruolo di Luciano Spalletti nei negoziati: il tecnico toscano spinge per il prolungamento. A Como pioggia di fischi per Bastoni, che paga ancora una volta la simulazione che ha indotto all'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus
- 'Il nemico in casa' titola Il Giornale, secondo cui, mentre Teheran minaccia l'Europa gli islamisti italiani piangono Khamenei. Missili di Israele sul voto per l'ayatollah, l'Ue resta ancora una volta divisa, mentre si consuma lo strappo tra Stati Uniti e Spagna
- Sulla prima del Sole 24 Ore le Borse a picco dopo lo choc su gas e e petrolio. Bombe sull'Iran, Teheran minaccia l'Europa. L'inflazione cresce a febbriao dell'1,6% sotto la spinta di alberghi e trasporti
- Le ripercussioni del nuovo conflitto in Europa anche sulla prima del Fatto Quotidiano, dove si legge che i Paesi del Vecchio Continente 'già sparano'. Meloni, invece, 'fugge dalla Camere', attacca il quotidiano diretto da Marco Travaglio. Francia e Uk abbaattono droni iranaiani, Emirati e Qatar: "Pronti a difenderci"
- 'Come difendere il portafoglio' si chiede Libero, consultando l'esperto di Mediolanum che riesce a intrevedere anche in questa crisi "un'opportunità". Ecco come muoversi tra Btp e azioni. Italiani intrappolati a Dubai, si dorme per terra negli hotel
- 'Prova di forse' è il consueto gioco di parole con cui apre Il Manifesto. Trump smentisce Rubio, sorpassa Israele e schiaffeggia l'Europa: davanti al cancelliere tedesco Merz va in scena l'assenza di strategia nel Golfo e la sinfdrome di onnipotenza Usa
- Sul Resto del Carlino si legge di un 'diulvio di bombe' e di una guerra che si allarga col passare delle ore. Rientrati, intanto, in Italia i 200 studenti rimasti bloccati a Dubai: "Finalmente siamo a casa". Benzina e gas a rischio stangata, il governo studia le contromisure