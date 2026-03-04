Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 marzo: la rassegna stampa

Aperture unicamente dedicate agli sviluppi del nuovo fronte di Guerra in Medio Oriente, con i primi coinvolgimenti delll'Europa. Macron invia la portaerei Charles De Gaulle, navi e jet anche dal Regno Unito. La Spagna dice no agli Usa sull'utilizzo delle basi e fa infuriare Tump. Colpite le ambasciate americane a Riad e Dubai, mentre Teheran sceglia la nuova Guida Suprema: è il figlio di Khamenei. Spazio anche alla giornata nella delle Borse, che affondano in Europa: tiene Wall Street