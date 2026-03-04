Il primo numero del Corriere della Sera uscì in edicola il 5 marzo di 150 anni fa. E oggi lo storico quotidiano di via Solferino celebra il suo secolo e mezzo con un evento inaugurale al Teatro alla Scala di Milano, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'evento, intitolato "Corriere 150 anni. La libertà delle idee", apre un anno ricco di iniziative culturali ed editoriali. Nel tempio della Musica, il Corriere della Sera guarda al futuro, tra pezzi storici delle sue firme letti da Cristiana Capotondi e Serena Rossi e testimonianze personali legate al quotidiano di lettori d'eccezione e del presidente di Fondazione Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli, che presenterà inoltre in anteprima il docufilm "150 anni Corriere della Sera. Il racconto dell'Italia". Ad aprire l'evento il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il sovrintendente del Teatro alla Scala Fortunato Ortombina, il direttore Luciano Fontana e il presidente di RCS MediaGroup Urbano Cairo. Interventi e testimonianze si alterneranno alle esclusive esecuzioni dell'Orchestra del Teatro alla Scala diretta da Alexander Soddy, dell'Inno d'Italia e di opere tratte da "Norma" di Vincenzo Bellini e da "Götterdämmerung" di Richard Wagner. L'evento potrà essere seguito in diretta streaming su corriere.it a partire dalle ore 11.30.

Un quotidiano per generazioni di italiani

"Siamo onorati di aprire le celebrazioni per i 150 anni del Corriere della Sera alla presenza del presidente della Repubblica", afferma Fontana, sottolineando che in questi 150 anni il quotidiano si è trasformato in un media multipiattaforma senza mai rinunciare alla "ricerca di fatti verificati, di racconti oggettivi, di opinioni indipendenti e mai faziose". "Dieci anni fa circa, per la prima volta da Editore, varcavo la soglia del Corriere della Sera con l'emozione di chi ha realizzato un sogno. Un quotidiano che fa parte della mia vita fin dall'infanzia e che dal primo numero del 5/6 marzo 1876 ha informato e accompagnato intere generazioni di italiani", aggiunge Cairo. Le celebrazioni proseguiranno per tutto l'anno con diverse iniziative: il volume speciale "Il mio Corriere della Sera", un numero monografico di "7", una collezione di copie anastatiche delle edizioni storiche, una serie tv in 10 puntate intitolata "Il racconto del Corriere" su Corriere.it, contenuti digitali dedicati e un tour nazionale. Saranno pubblicati anche i libri "Corriere della Sera 150. La nostra storia" e "1876-2026, La storia nelle prime pagine del Corriere della Sera. 150 anni di giornalismo", oltre al docufilm "150 anni Corriere della Sera. Il racconto dell'Italia", con la voce di Neri Marcorè, dal 7 marzo in oltre 40 sale italiane.