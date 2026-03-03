Si poteva in qualche modo salvare il piccolo Domenico dalla morte, rendendo possibile un nuovo trapianto? A questa e ad altre domande cercheranno di dare una risposta l'incidente probatorio e l'autopsia in programmaoggi, 3 marzo, presso l'obitorio del Secondo Policlinico di Napoli. Poi entrerà nel vivo la battaglia legale legata al caso di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio a Napoli dopo che gli era stato trapiantato un cuore bruciato dal ghiaccio secco. Intanto è stato aggirato anche l'ultimo ostacolo che poteva far slittare la data dell'incidente probatorio. Infatti, il gip Mariano Sorrentino ha accolto l'istanza di ricusazione avanzata dal legale della famiglia Caliendo nei confronti di Mauro Rinaldi, uno dei tre periti nominati nel collegio, sostituendolo con il professor Ugolini Livi.

Le parole di Oppido e la replica della mamma di Domenico

In queste ore ha parlato anche il medico al centro dell'operazione sul piccolo Domenico, defininendosi una "vittima". "Io ho fatto le cose che dovevo fare e le ho fatte anche bene", ha detto il cardiochirurgo Guido Oppido, che ha eseguito il trapianto di un cuore danneggiato sul piccolo, alla domanda sul prelievo anticipato del cuore malato rispetto all'arrivo in sala operatoria di quello del donatore. Le sue parole sono state raccolte nel corso di un'intervista con la trasmissione televisiva "Lo stato delle cose". "Non commento. Ma la vittima è solo Domenico", ha replicato la mamma del bambino.