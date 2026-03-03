Dopo gli esiti entrerà nel vivo la battaglia legale legata al caso di Domenico Caliendo, il piccolo di 2 anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio a Napoli dopo che gli era stato trapiantato un cuore bruciato dal ghiaccio secco
Si poteva in qualche modo salvare il piccolo Domenico dalla morte, rendendo possibile un nuovo trapianto? A questa e ad altre domande cercheranno di dare una risposta l'incidente probatorio e l'autopsia in programmaoggi, 3 marzo, presso l'obitorio del Secondo Policlinico di Napoli. Poi entrerà nel vivo la battaglia legale legata al caso di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio a Napoli dopo che gli era stato trapiantato un cuore bruciato dal ghiaccio secco. Intanto è stato aggirato anche l'ultimo ostacolo che poteva far slittare la data dell'incidente probatorio. Infatti, il gip Mariano Sorrentino ha accolto l'istanza di ricusazione avanzata dal legale della famiglia Caliendo nei confronti di Mauro Rinaldi, uno dei tre periti nominati nel collegio, sostituendolo con il professor Ugolini Livi.
Le parole di Oppido e la replica della mamma di Domenico
In queste ore ha parlato anche il medico al centro dell'operazione sul piccolo Domenico, defininendosi una "vittima". "Io ho fatto le cose che dovevo fare e le ho fatte anche bene", ha detto il cardiochirurgo Guido Oppido, che ha eseguito il trapianto di un cuore danneggiato sul piccolo, alla domanda sul prelievo anticipato del cuore malato rispetto all'arrivo in sala operatoria di quello del donatore. Le sue parole sono state raccolte nel corso di un'intervista con la trasmissione televisiva "Lo stato delle cose". "Non commento. Ma la vittima è solo Domenico", ha replicato la mamma del bambino.
Cosa può succedere
Nella giornata di oggi, ha spiegato l'avvocato della famiglia del piccolo, Petruzzi, "ci aspettiamo che emergerà che si sarebbe potuta percorrere un'altra strada terapeutica in favore del piccolo Domenico, rendendolo trapiantabile quando poi è arrivato un secondo cuore. Vorremmo inoltre un approfondimento sull'eventuale lesione al ventricolo sinistro, evento riportato dai giornali, e sull'esatto orario del clampaggio aortico". Inoltre, ha proseguito, "vogliamo con forza sapere dalla procura se c'è la cartella anestesiologica, che a noi non è stata mandata dal Monaldi".
Nuovi particolari e la data dei funerali
Intanto sono emersi nuovi particolari da ulteriori conversazioni intercettate tra gli infermieri in sala operatoria, acquisite agli atti dell'inchiesta della procura di Napoli. Dalla scansione degli orari tra l'espianto e il trapianto del cuore danneggiato risulta che il bimbo sarebbe rimasto senza cuore per almeno 45 minuti. Il nuovo organo, quando il bimbo aveva già il torace vuoto, è arrivato infatti alle 14.30 del giorno dell'operazione. Poi alle 15 si sarebbe scoperto che era nel box col ghiaccio secco mentre alle 15.14 - secondo quanto emerso dai verbali - i medici avrebbero tentato la procedura di scongelamento passando l'organo sotto l'acqua. Chiarezza emergerà proprio dall'incidente probatorio, che dovrebbe sbloccare anche la data dei funerali. "Non è detto - ha sottolineato Petruzzi - si facciano mercoledì, l'obiettivo è liberare la salma del piccolo Domenico ma per quello dobbiamo attendere". Ai funerali potrebbe partecipare anche la premier, Giorgia Meloni: "Vorrebbe esserci, compatibilmente con i suoi impegni istituzionali", ha riferito il legale.