Strage braccianti, al via la manifestazione della Cgil ad Amendolara

In testa al corteo sfilano il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e la segretaria del Pd Elly Schlein. Il leader sindacale ha denunciato un sistema fondato su sfruttamento e caporalato, invocando una forte reazione politica e istituzionale ascolta articolo

È iniziata la manifestazione organizzata dalla Cgil per le strade di Amendolara marina dopo l'omicidio di 4 braccianti - tre afghani e un pakistano - avvenuto lunedì scorso. In testa al corteo il segretario generale Maurizio Landini, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein e il segretario della Flai Cgil Giovanni Mininni. Migliaia i partecipanti, tra cui delegazioni di braccianti stranieri e lavoratori provenienti da tutta Italia. Accanto alle bandiere delle sigle Cgil sono presenti delegazioni del Partito democratico, del M5s, di Libera, di Rifondazione comunista, dell'Anpi e di Legambiente. Il corteo procede ordinatamente intonando slogan per la sicurezza e la legalità nei luoghi di lavoro. "Basta morti e clandestinità", dicono i manifestanti.

La denuncia di Landini sullo sfruttamento "Questa tragedia rappresenta un sistema sbagliato di fare impresa, fondato sullo sfruttamento e sul caporalato. È il momento che tutti, uscendo dall'ipocrisia, dicano basta a questo sistema", ha dichiarato Landini prima dell'inizio della manifestazione. "Questo sistema - ha proseguito - mette in discussione la dignità, l'umanità, la vita stessa delle persone. C'è bisogno che ci sia una reazione da parte di tutti i soggetti politici e istituzionali, imprenditoriali, perché ci sono tutti gli strumenti legislativi, e non solo, per poter invertire questa tendenza e bloccare questo sfruttamento che sta portando alla morte delle persone".