Avellino, 14enne investita da una moto: non è in pericolo di vita

La giovane ha subito un grave trauma cranico e la frattura scomposta al femore, ma non è in pericolo di vita. Anche il centauro 25enne che l’ha investita è rimasto ferito ma non versa in gravi condizioni

Una ragazza di 14 anni è stata investita nella tarda serata di ieri ad Avellino da un motociclista nei pressi del terminal di Air Campania. Dopo essere stata trasportata al "Moscati" di Avellino, dove è giunta in codice rosso a causa di diverse fratture in varie parti del corpo, è stato disposto poco dopo l'una della notte scorsa il suo trasferimento in eliambulanza all'ospedale Santobono di Napoli.

La giovane non sarebbe in pericolo di vita

Ha subito un grave trauma cranico e la frattura scomposta del femore la 14enne di Mercogliano, in provincia di Avellino, investita nella tarda serata di ieri da un motociclista mentre era con amici presso un locale nel terminal di Air Campania del capoluogo. La giovane era insieme ad amici quando è stata investita. L'investitore, un giovane di 25 anni, è rimasto a sua volta ferito: le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Indagini sono in corso da parte della Polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell'incidente.