Ondata di caldo, oggi 27 città da bollino rosso. LIVE

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Ondata di caldo record, oggi 27 città da bollino rosso: non era mai successo. LIVE

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©Ansa

Il grande caldo raggiunge il picco. Oggi, giovedì 6 agosto, tutte le 27 città monitorate dal ministero della Salute sono da bollino rosso: non era mai accaduto quest'anno. L'allerta massima segnala rischi per l'intera popolazione, non solo per i soggetti fragili. Domani il numero scenderà a 26, con la sola Bolzano che torna al giallo. La morsa dell'afa resterà sul Centro-Sud almeno fino a Ferragosto

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Il grande caldo tocca oggi il suo picco. Giovedì 6 agosto, per la prima volta in questa estate, tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza del ministero della Salute sono contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta che segnala possibili rischi per la salute non solo di anziani, bambini e persone fragili, ma dell'intera popolazione. Nessun capoluogo escluso, da Bolzano a Reggio Calabria. Un primato che fotografa la portata della quarta ondata di calore dell'estate, alimentata dal flusso di aria africana che continua a investire il Mediterraneo con temperature superiori alle medie stagionali anche di 6-7 gradi. A Firenze si arriva a otto giorni consecutivi di allerta rossa. Già da domani, venerdì 7 agosto, si intravede un primo, lievissimo allentamento: le città in rosso scenderanno a 26, con la sola Bolzano che torna al bollino giallo. Ma la morsa dell'afa non mollerà la presa sul Centro-Sud almeno fino a Ferragosto.

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Temporali in arrivo mentre l'Italia soffre il caldo

Il caldo intenso che sta interessando gran parte del Paese convive con un ritorno del maltempo su alcune regioni. Per giovedì 6 agosto la Protezione civile ha emesso un'allerta gialla in sette territori, dove sono previste piogge anche a carattere temporalesco, con possibili criticità idrauliche e idrogeologiche. L'avviso riguarda Trentino-Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, con livelli di rischio che variano da zona a zona.

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