Ondata di caldo, oggi 27 città da bollino rosso. LIVE

Il caldo intenso che sta interessando gran parte del Paese convive con un ritorno del maltempo su alcune regioni. Per giovedì 6 agosto la Protezione civile ha emesso un'allerta gialla in sette territori, dove sono previste piogge anche a carattere temporalesco, con possibili criticità idrauliche e idrogeologiche. L'avviso riguarda Trentino-Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, con livelli di rischio che variano da zona a zona.