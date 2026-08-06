Sei centri commerciali del Milanese sono stati evacuati nel pomeriggio di martedì 5 agosto dopo una serie di segnalazioni di allarme bomba arrivate via mail. Nella mail il mittente chiedeva di parlare con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I controlli degli artificieri hanno dato esito negativo: in nessuna struttura è stata trovata traccia di esplosivo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sei centri commerciali del Milanese sono stati fatti evacuare nel pomeriggio di martedì 5 agosto in seguito a una raffica di segnalazioni di allarme bomba. Le minacce sono arrivate via mail intorno alle 17, con un mittente che chiedeva di poter parlare con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale dei diversi Comuni. I controlli degli artificieri hanno dato esito negativo: nessuna traccia di esplosivo è stata trovata.

I centri coinvolti Le segnalazioni hanno riguardato sei strutture: l'outlet Scalo Milano di Locate di Triulzi, il Fiordaliso di Rozzano, Le Cupole di San Giuliano Milanese, il Bonola di via Quarenghi a Milano, il Carosello di Carugate e l'Acquario di Vignate. In ciascun caso la minaccia è stata recapitata con una mail inviata alla direzione generale dei siti. Per motivi precauzionali tutte le strutture sono state svuotate e le forze dell'ordine hanno transennato le aree interessate.

L'intervento e i controlli Gli artificieri sono entrati in azione poco dopo le 17. Le verifiche si sono concluse senza il ritrovamento di ordigni o materiale esplosivo in nessuno dei centri interessati.