Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Allarme bomba via email, sei centri commerciali evacuati nel Milanese: era falso

Cronaca
©Ansa

Sei centri commerciali del Milanese sono stati evacuati nel pomeriggio di martedì 5 agosto dopo una serie di segnalazioni di allarme bomba arrivate via mail. Nella mail il mittente chiedeva di parlare con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I controlli degli artificieri hanno dato esito negativo: in nessuna struttura è stata trovata traccia di esplosivo

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Sei centri commerciali del Milanese sono stati fatti evacuare nel pomeriggio di martedì 5 agosto in seguito a una raffica di segnalazioni di allarme bomba. Le minacce sono arrivate via mail intorno alle 17, con un mittente che chiedeva di poter parlare con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale dei diversi Comuni. I controlli degli artificieri hanno dato esito negativo: nessuna traccia di esplosivo è stata trovata.

 

I centri coinvolti

Le segnalazioni hanno riguardato sei strutture: l'outlet Scalo Milano di Locate di Triulzi, il Fiordaliso di Rozzano, Le Cupole di San Giuliano Milanese, il Bonola di via Quarenghi a Milano, il Carosello di Carugate e l'Acquario di Vignate. In ciascun caso la minaccia è stata recapitata con una mail inviata alla direzione generale dei siti. Per motivi precauzionali tutte le strutture sono state svuotate e le forze dell'ordine hanno transennato le aree interessate.

L'intervento e i controlli

Gli artificieri sono entrati in azione poco dopo le 17. Le verifiche si sono concluse senza il ritrovamento di ordigni o materiale esplosivo in nessuno dei centri interessati.

L'appello del sindaco

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di San Giuliano Milanese, Marco Segala, che con un post su Facebook ha informato la cittadinanza delle segnalazioni ai centri Le Cupole e Scalo Milano e dell'attivazione dei protocolli di sicurezza. Il primo cittadino ha invitato i residenti a non avvicinarsi alle zone interessate e a seguire soltanto le comunicazioni ufficiali, evitando la diffusione di notizie non verificate.

Cronaca: Ultime notizie

Ondata di caldo, oggi 27 città da bollino rosso. LIVE

live Cronaca

Il grande caldo raggiunge il picco. Oggi, giovedì 6 agosto, tutte le 27 città monitorate dal...

Caldo, record bollini rossi e allerta gialla maltempo in sette regioni

Cronaca

Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record: se oggi sono 25, domani saranno da...

Morto Roberto Buffagni, rilanciò "Peter Pan" e "Villa delle Rose"

Cronaca

Insieme al fratello Massimo e ai suoi soci, è stato scritto in un post social da parte del Comune...

Brindisi, bambina di sei anni cade dal secondo piano: è grave

Cronaca

La piccola è caduta dalla finestra di un appartamento che si trova alla periferia di Mesagne....

Incendio in appartamento a Roma, morta una donna

Cronaca

La 70enne con disabilità si trovava nella sua abitazione. I soccorsi intervenuti l'hanno trovata...

Cronaca: i più letti