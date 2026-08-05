Incendio in appartamento a Roma, morta una donna

Un donna di 70 anni è morta nell'incendio divampato nel suo appartamento in via Alessandro Stoppato, a Roma. Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio dalla squadra del distaccamento di Marino inviata sul posto dalla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma. Il personale è entrato immediatamente nell'abitazione al piano terra per soccorrere la proprietaria, una donna di circa 70 anni con disabilità, che risultava ancora all'interno dell'immobile. La donna però era già deceduta a causa dell'inalazione dei fumi della combustione.