Incendio in appartamento a Roma, morta una donna

La 70enne con disabilità si trovava nella sua abitazione. I soccorsi intervenuti l'hanno trovata deceduta a causa dell'inalazione dei fumi della combustione
Un donna di 70 anni è morta nell'incendio divampato nel suo appartamento in via Alessandro Stoppato, a Roma. Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio dalla squadra del distaccamento di Marino inviata sul posto dalla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma. Il personale è entrato immediatamente nell'abitazione al piano terra per soccorrere la proprietaria, una donna di circa 70 anni con disabilità, che risultava ancora all'interno dell'immobile. La donna però era già deceduta a causa dell'inalazione dei fumi della combustione.
Incendio circoscritto ed estinto
L'incendio è stato rapidamente circoscritto ed estinto dai vigili del fuoco, evitando il propagarsi delle fiamme agli ambienti circostanti. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'evento e determinarne le cause.