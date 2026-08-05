Maturità 2026, boom di diplomati con lode: Campania sul podio

Secondo i dati diffusi dall’Anagrafe Nazionale Studenti sono 14.123, di cui la gran parte al Sud, gli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti. La percentuale di chi si è invece fermato al 60 (voto minimo) è scesa dal 4,9% al 4,1%, segno che la soglia di sufficienza è stata raggiunta da un numero maggiore di ragazzi

Una maturità da record quella registrata nell'anno scolastico 2025-2026. Dai numeri diffusi dall'Anagrafe Nazionale Studenti emerge un vero e proprio boom di diplomati con lode: sono 14.123 di cui la gran parte al Sud. Sono oltre trecento in più dello scorso anno e rappresentano il 2,9% degli studenti. Scende vistosamente invece la quota di chi ha ottenuto il punteggio di 100/100, comunque il massimo dei voti, che passa dal 7,1% del 2025 al 5,3%. La percentuale di chi si ferma al 60 (voto minimo) è invece scesa dal 4,9% al 4,1%, segno che la soglia di sufficienza è stata raggiunta da un numero maggiore di ragazzi.

I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi: il Classico si attesta all'8% e lo Scientifico al 6,1. Quest’anno è stato ammesso all’Esame di Maturità il 96,7% dei candidati scrutinati (nell’anno scolastico 2024/2025 la percentuale era pari al 96,5%). I diplomati finali rappresentano il 99,8% dei candidati che hanno sostenuto l’Esame, valore invariato rispetto all’anno scolastico 2024/2025.