Maturità 2026, boom di diplomati con lode: Campania sul podio

Secondo i dati diffusi dall’Anagrafe Nazionale Studenti sono 14.123, di cui la gran parte al Sud, gli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti. La percentuale di chi si è invece fermato al 60 (voto minimo) è scesa dal 4,9% al 4,1%, segno che la soglia di sufficienza è stata raggiunta da un numero maggiore di ragazzi
Una maturità da record quella registrata nell'anno scolastico 2025-2026. Dai numeri diffusi dall'Anagrafe Nazionale Studenti emerge un vero e proprio boom di diplomati con lode: sono 14.123 di cui la gran parte al Sud. Sono oltre trecento in più dello scorso anno e rappresentano il 2,9% degli studenti. Scende vistosamente invece la quota di chi ha ottenuto il punteggio di 100/100, comunque il massimo dei voti, che passa dal 7,1% del 2025 al 5,3%. La percentuale di chi si ferma al 60 (voto minimo) è invece scesa dal 4,9% al 4,1%, segno che la soglia di sufficienza è stata raggiunta da un numero maggiore di ragazzi.
I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi: il Classico si attesta all'8% e lo Scientifico al 6,1. Quest’anno è stato ammesso all’Esame di Maturità il 96,7% dei candidati scrutinati (nell’anno scolastico 2024/2025 la percentuale era pari al 96,5%). I diplomati finali rappresentano il 99,8% dei candidati che hanno sostenuto l’Esame, valore invariato rispetto all’anno scolastico 2024/2025.
I dati
Nei licei il 100 e lode lo ha ottenuto il 4,3% dei maturandi, nei tecnici l'1,6%, nei professionali lo 0,7%. Il 100 è stato ottenuto dal 6,9% nei licei, dal 3,8% nei tecnici, dal 2,8% nei professionali. Il 60 lo hanno preso il 2,7% degli studenti dei licei, il 5,8 ai tecnici e lo stesso 5,8% ai professionali. Un dato curioso arriva dal liceo scientifico a indirizzo sportivo: l’8,6% dei diplomati ha preso 60, il 37,8% tra 61 e 70. Solo lo 0,6% ha ottenuto la lode. Guardando la distribuzione complessiva dei voti, la fascia più popolosa è quella tra 71 e 80, che raccoglie il 30,1% dei diplomati. Segue la fascia 61-70 con il 26,0%, e la fascia 81-90 con il 19,7%. Solo l’11,9% supera il 91, mentre il 5,3% raggiunge il 100 e il 2,9% la lode.
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La geografia dei voti
A livello territoriale la distribuzione dei voti è inversa rispetto ai risultati delle rilevazioni Invalsi: prendono voti di maturità più alti gli studenti delle regioni del centro-sud. I diplomati con lode sono 3.018 in Campania, 2.104 in Campania, 1.165 nel Lazio, 1928 in Sicilia, 1.042 in Calabria solo 760 in Lombardia. Nel complesso i 60 sono stati il 4,1% il 26% ha preso una votazione tra 61 e 70. Il 30,1% ha ottenuto un voto nella fascia 71-80 mentre il 19,7% in quella 81-90. Infine, l'11,9% ha preso tra il 91 e il 99, il 100 è andato al 5,3% e il 100 e lode al 2,9%. Lo scorso anno (anno scolastico 2024-2025) il 2,8% aveva preso 100 e lode; il 7,1% aveva ottenuto il 100, l'11% si era fermato tra il 91 e il 99, il 18% aveva ottenuto tra l'81 e il 90, mentre il 29,3% aveva avuto tra il 71 e 80, il 26% tra 61 e 70 e infine il 60 era andato al 4,9% dei maturandi.