Come detto, la traccia di attualità ha rappresentato un'ancora di salvezza per gli studenti e non sono mancati i messaggi di grande sollievo. C’è chi ha scritto: "Meno male che c'era la traccia sull'incanto, mi ha letteralmente salvato la prova e forse anche il diploma". Alla fine della giornata, comunque, il bilancio restituisce la fotografia di un esame iniziato in salita, con la maggior parte degli studenti - circa 6 su 10 - che ha giudicato la prova più difficile di quanto si aspettasse alla vigilia. Infine è da segnalare che, a fronte di queste difficoltà emerse nel sondaggio, solo 1 su 10 ha detto di essersi lasciato trascinare dalla tentazione di copiare, mentre tutti gli altri hanno scelto di affrontare l'ostacolo contando unicamente sulle proprie forze.