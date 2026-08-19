Bollette, 2,9 milioni di italiani vittime di truffe: come evitarle

Quando si viene contattati da presunti venditori, bisogna ricordare che chi si interfaccia deve qualificarsi in modo tale che sia possibile verificarne l'identità e l'effettiva appartenenza allo staff dell'azienda per la quale dice di lavorare. Ad esempio, se qualcuno dovesse suonare il campanello senza un appuntamento e chiedesse di entrare, è consigliabile rifiutare. Non è questo il modo in cui operano le aziende del settore e, mai e in nessun caso, i fornitori di luce o gas permettono che loro incaricati riscuotano denaro contante dai clienti. Spesso i truffatori, per attirare l'attenzione dei consumatori, cercano di convincerli che l'azienda con cui hanno in essere il contratto sia ormai prossima al fallimento o, anche, che stiano per aumentare le tariffe applicate. In questo caso, il consiglio più importante è quello di non farsi prendere dalla fretta. Qualunque proposta venga fatta, bisogna pretendere che abbia forma scritta e un contratto che deve essere sottoposto in modo che si possa analizzare con calma. È bene anche verificare attraverso il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la correttezza delle informazioni offerte e il fatto che la società proponente sia effettivamente autorizzata ad operare e regolarmente riconosciuta dall’autorità.