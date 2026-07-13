Quanti soldi perde in media chi è vittima di truffe?

I cittadini dei 15 Paesi analizzati hanno perso nel complesso quasi 50 miliardi di euro. La Svizzera è una delle più colpite, con ogni vittima che dichiara in media perdite pari a quasi 5.300 euro. In Italia l’ammontare medio perso è invece di circa 2.800 euro, in Germania 2.600 e in Francia 1.600
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