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Cronaca

Quanti soldi perde in media chi è vittima di truffe?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

I cittadini dei 15 Paesi analizzati hanno perso nel complesso quasi 50 miliardi di euro. La Svizzera è una delle più colpite, con ogni vittima che dichiara in media perdite pari a quasi 5.300 euro. In Italia l’ammontare medio perso è invece di circa 2.800 euro, in Germania 2.600 e in Francia 1.600

 

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