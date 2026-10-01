Scioperi a ottobre 2026: calendario manifestazioni, date e orari

Introduzione
In programma ci sono diverse mobilitazioni, in primis nel settore dei trasporti. La prima è prevista per domani, 2 ottobre, con uno sciopero generale. Previste poi nelle settimane a venire agitazioni anche nel settore della scuola e dei Vigili del Fuoco
Quello che devi sapere
Sciopero generale – 2 ottobre
Nella giornata del 2 ottobre è previsto uno sciopero generale proclamato da Csle con l'adesione di Fi-si, che riguarderà le ferrovie (ma solo per tre ore, dalle 11 alle 14), agricoltura e allevamento, marittimi, enti locali, forze dell’ordine, scuola, vigilanza privata, sanità, metalmeccanici. Le richieste alla base dello sciopero, fa sapere la Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, sono "abbassamento dei prezzi di benzina, generi alimentari, tassazione feroce attuale; aumento degli stipendi per permette alle persone di affrontare il costo della vivibilità quotidiana; avvio verso un indipendenza energetica che ci permetta di essere meno dipendenti da altre nazioni; e per una politica che incoraggi la crescita delle aziende italiane, agricole e non".
Per approfondire: Lo scioperometro di Sky TG24
Sciopero Amt Genova – 3 ottobre
Il 3 ottobre si prospetta una giornata difficile per chi dovesse spostarsi a Genova, con lo sciopero dell’Amt, l’azienda del trasporto pubblico locale.
Questi gli orari: per il trasporto urbano, da inizio servizio alle 5.30, dalle 9.30 alle 17.00 e dalle 21.00 a fine servizio; per l'extraurbano da inizio servizio alle 6.00, dalle 9.00 alle 17.00 e dalle 20.00 a fine servizio; per la ferrovia Genova-Casella da inizio servizio alle 6.30, dalle 9.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio.
Per approfondire: Scioperi aerei, quali sono i diritti dei viaggiatori per salvare il viaggio
Sciopero Fs Security Sicilia – 8 ottobre
L’8 ottobre, sciopereranno i lavoratori di Fs Security in Sicilia, dalle ore 6.00 alle ore 22.00. La mobilitazione, proclamata da Fast Confsal e Orsa Trasporti, non comporterà automaticamente il blocco della circolazione ferroviaria regionale, visto che interessa una specifica categoria di lavoratori.
Sciopero Atm Milano – 9 ottobre
Per il 9 ottobre sono due gli scioperi proclamati dalle sigle sindacali Confial trasporti e Al Cobas che interesseranno Atm Milano e potrebbero paralizzare la mobilità locale, dalla mattina alla fine del servizio. Saranno previste le consuete fasce di garanzia.
Sciopero Gest Firenze – 10 ottobre
Il 10 ottobre sarà la volta di Firenze con lo sciopero dei dipendenti di Gest proclamato da Cobas Lavoro Privato per 24 ore: previste due fasce garantite, dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17 alle 20.
Sciopero Amtab Bari – 12 ottobre
Il 12 ottobre previsto lo sciopero dei lavoratori dell’Amtab, l’azienda di trasporto pubblico locale di Bari. La mobilitazione sarà di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30.
Sciopero Rfi Sicilia – 12 e 13 ottobre
Dalle ore 21 del 12 alle ore 20:59 del 13 ottobre previsto lo sciopero dei lavoratori di Rfi in Sicilia, che potrebbe comportare disagi per i viaggiatori lungo le linee regionali.
Sciopero generale in Toscana – 14 ottobre
Il 14 ottobre è previsto uno sciopero generale dei settori pubblici e privati, anche in appalto, oltre che strumentali della Regione Toscana. Esclusi soltanto la scuola e il trasporto aereo. Per i trasporti previsti i seguenti orari: per le Ferrovie l’intera giornata, dalle 09.01 alle 17.00; per gli appalti ferroviari, il secondo mezzo turno del turno di lavoro; per il trasporto pubblico locale previste invece 4 ore, con varie modalità; per il trasporto merci su rotaia, invece, l’intera prestazione lavorativa.
Sciopero Ataf Foggia – 15 ottobre
Il 15 ottobre tocca al trasporto pubblico locale di Foggia (Ataf) con la protesta indetta da Faisa Cisal e Filt Cgil dalle ore 00.00 alle ore 5.30, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 a fine servizio.
Sciopero EasyJet – 16 ottobre
Il sindacato Usb Lavoro privato ha proclamato uno sciopero di 24 ore per il 16 ottobre per tutto il personale navigante della compagnia EasyJet.
Sciopero nazionale scuola – 16 ottobre
La scuola si ferma il 16 ottobre per lo sciopero nazionale di tutto il personale docente, dirigente e Ata, di ruolo e precario, proclamato da Sisa per l'intera giornata. Al centro della protesta: salari, con la richiesta di un incremento del 20% degli stipendi per recuperare l'inflazione, e lavoro precario.
Sciopero Vigili del Fuoco – 16 ottobre
Il 16 ottobre previsto uno sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco: l’agitazione, proclamata da Fp Cgil, durerà dalle 10 alle 14.
Sciopero generale – 30 ottobre
Lo sciopero generale del 30 ottobre, proclamato da Usi Cit per l'intera giornata, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, ma con l'esclusione dei trasporti, ed è stato proclamato contro la guerra e le spese militari.
Per approfondire: Ritardi, cancellazioni e rimborsi: quali sono le compagnie migliori? La classifica