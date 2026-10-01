Scioperi a ottobre 2026: calendario manifestazioni, date e orari

Nella giornata del 2 ottobre è previsto uno sciopero generale proclamato da Csle con l'adesione di Fi-si, che riguarderà le ferrovie (ma solo per tre ore, dalle 11 alle 14), agricoltura e allevamento, marittimi, enti locali, forze dell’ordine, scuola, vigilanza privata, sanità, metalmeccanici. Le richieste alla base dello sciopero, fa sapere la Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, sono "abbassamento dei prezzi di benzina, generi alimentari, tassazione feroce attuale; aumento degli stipendi per permette alle persone di affrontare il costo della vivibilità quotidiana; avvio verso un indipendenza energetica che ci permetta di essere meno dipendenti da altre nazioni; e per una politica che incoraggi la crescita delle aziende italiane, agricole e non".

Per approfondire: Lo scioperometro di Sky TG24