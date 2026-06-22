Compagnie aeree, le migliori per ritardi, cancellazioni e rimborsi

Le nuove disposizioni, applicabili dal 2027, introducono comunque alcune novità. Le compagnie saranno obbligate a mostrare tariffe più trasparenti, comprensive del costo del bagaglio a mano, pur mantenendo la possibilità di acquistare un biglietto base senza trolley e senza modificare le dimensioni consentite per il bagaglio. I minori di 14 anni e i passeggeri con mobilità ridotta potranno sedere gratuitamente accanto ai rispettivi accompagnatori, mentre saranno rafforzati i diritti delle persone con disabilità e quelli relativi al trasporto di attrezzature speciali. Chi non utilizza il volo di andata non potrà più vedersi cancellare automaticamente il biglietto di ritorno né subire addebiti aggiuntivi. Viene inoltre chiarito il concetto di "circostanze eccezionali", che escludono la responsabilità del vettore, saranno vietati costi supplementari per correggere errori nei dati personali inseriti durante la prenotazione e sarà garantita la possibilità di ottenere la carta d'imbarco anche senza scaricare applicazioni dedicate o creare un account online. Infine, entro quattro giorni dalla conclusione del viaggio, le compagnie dovranno trasmettere ai passeggeri coinvolti in ritardi o cancellazioni istruzioni chiare e dettagliate per presentare l'eventuale richiesta di risarcimento.

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