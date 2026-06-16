Introduzione

Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un'intesa politica sul nuovo Regolamento che aggiornerà la disciplina sui diritti dei passeggeri aerei, al termine di un confronto prolungato e affidato al comitato di conciliazione, convocato per la prima volta dopo un decennio. L'accordo interviene a più di vent'anni dall'introduzione del primo pacchetto e punta a modernizzare il quadro normativo, confermando e rafforzando le tutele previste dal Regolamento Ue 261/2004. Il testo è atteso al voto definitivo a luglio. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dalla seconda metà del 2027.