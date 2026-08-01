Pagamenti Inps agosto 2026, le date da segnare sul calendario

Introduzione
Sono già note le date di pagamento di agosto delle principali prestazioni erogate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) come pensioni, Assegno unico universale per i figli a carico, NASpI, Dis-Coll, Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro. Ecco quali sono
Quello che devi sapere
I pagamenti delle pensioni
Ad agosto i pagamenti delle pensioni (con eventuale rimborso Irpef) osserveranno un calendario differenziato, con date di accredito che varieranno in base al canale scelto per la riscossione. I primi a essere pagati saranno i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta e Postepay Evolution, che vedranno accreditata la pensione già nella giornata di sabato 1° agosto. Nella stessa data inizieranno anche i pagamenti in contanti presso gli uffici postali. Per evitare affollamenti, Poste Italiane potrebbe adottare - come di consueto - una turnazione alfabetica, invitando i pensionati a presentarsi secondo il calendario eventualmente comunicato a livello locale.
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Il pagamento in contanti
Come noto, il prelievo in contanti è ammesso esclusivamente per cifre non superiori a 1.000 euro netti. Chi invece deve ricevere importi maggiori è tenuto a comunicare all’Inps un conto corrente bancario o un diverso metodo di pagamento per l’accredito. In alternativa, coloro che dispongono di un Libretto di Risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution possono effettuare l’operazione direttamente dai Postamat, evitando così le lunghe attese allo sportello.
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Assegno unico
Per il mese di agosto 2026, l’Assegno unico e universale per le famiglie con figli a carico (Auu) vedrà due distinti momenti di accredito:
- Tra il 18 e il 19 agosto per i nuclei familiari già beneficiari che non hanno presentato una nuova domanda né avuto variazioni di importo;
- Nell’ultima settimana del mese per chi ha presentato una nuova domanda o ha subìto variazioni dell’Isee o delle condizioni del nucleo familiare.
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NASpI e Dis-Coll
Per quanto concerne la NASpI, l'indennità di disoccupazione riconosciuta per un massimo di 24 mesi ai dipendenti che perdono il posto di lavoro, e la DIS-COLL non hanno una data di accredito unica valida per tutti i beneficiari: la data del pagamento di agosto dipenderà dalla decorrenza della prestazione, dalla data di presentazione della domanda, dalla lavorazione della pratica e dalla presenza di eventuali sospensioni o comunicazioni reddituali. Per questo motivo la data effettiva va controllata nel servizio Inps dedicato allo stato di un pagamento o nel Fascicolo previdenziale del cittadino. In caso di primo pagamento della NASpI, potrebbe essere necessario dover aspettare di più perché l’Inps deve prima completare la revisione della domanda. Per verificare lo stato del pagamento è possibile accedere al proprio Fascicolo Previdenziale tramite il sito dell'Istituto. Medesime tempistiche e modalità di verifica degli accrediti valgono per i percettori Dis-Coll.
Assegno di inclusione
Per quanto riguarda l’Assegno di inclusione (Adi), invece, in caso di esito positivo dell’istruttoria e del patto di attivazione digitale (Pad), il primo pagamento dell’Inps avverrà venerdì 14 agosto. Sono note anche le date di pagamento delle domande già accettate: in caso di conferma dei requisiti, gli importi per il rinnovo mensile delle carte di inclusione saranno disponibili da giovedì 27 agosto.
Supporto formazione e lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) offre un sostegno a tempo di 500 euro al mese per i percettori "occupabili" iscritti a percorsi formativi di ricollocamento lavorativo. Il calendario dei pagamenti ricalca l'Assegno di inclusione, con l'accredito dal 14 agosto per le domande trasmesse all'Inps dopo il 15 del mese precedente. Per le istanze trasmesse entro il 15 dello stesso mese e per i pagamenti successivi al primo, l'accredito è atteso a partire dal 27 agosto.
Come controllare i pagamenti Inps di agosto
Per conoscere le date certe e verificare l’avvenuto accredito delle prestazioni basta controllare il proprio fascicolo previdenziale sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e, in caso di dubbi o ritardi, contattare eventualmente l’Inps o il proprio patronato di fiducia. Come detto, per l’accesso viene richiesto il possesso delle identità digitali Spid, Cie o Cns.
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