Pagamenti Inps agosto 2026, le date da segnare sul calendario

Per quanto concerne la NASpI, l'indennità di disoccupazione riconosciuta per un massimo di 24 mesi ai dipendenti che perdono il posto di lavoro, e la DIS-COLL non hanno una data di accredito unica valida per tutti i beneficiari: la data del pagamento di agosto dipenderà dalla decorrenza della prestazione, dalla data di presentazione della domanda, dalla lavorazione della pratica e dalla presenza di eventuali sospensioni o comunicazioni reddituali. Per questo motivo la data effettiva va controllata nel servizio Inps dedicato allo stato di un pagamento o nel Fascicolo previdenziale del cittadino. In caso di primo pagamento della NASpI, potrebbe essere necessario dover aspettare di più perché l’Inps deve prima completare la revisione della domanda. Per verificare lo stato del pagamento è possibile accedere al proprio Fascicolo Previdenziale tramite il sito dell'Istituto. Medesime tempistiche e modalità di verifica degli accrediti valgono per i percettori Dis-Coll.