Introduzione

È iniziata la procedura che porterà all'attribuzione delle cattedre a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2026/2027. Il ministero dell'Istruzione e del Merito punta a coprire 46.642 posti vacanti e disponibili attraverso un percorso articolato in tre fasi e sei diverse procedure di reclutamento, con l'obiettivo di ridurre il ricorso alle supplenze e garantire la stabilità degli organici. Ecco cosa sapere.