Scuola, anno sabbatico pagato per i docenti: la proposta del sindacato

Introduzione

“Introdurre l’anno sabbatico a scuola non è un progetto impossibile: basta volerlo”. A dirlo è l’Anief, associazione professionale e sindacale, che, pochi giorni fa, ha chiesto che questa possibilità venga introdotta, e finanziata, con la prossima Legge di bilancio. A fare da esempio è il caso di Bolzano, dove l’anno sabbatico retribuito esiste ed è finanziato dalla Provincia per l’80%. Nel resto d’Italia, invece, la stessa opportunità è prevista dalla legge, ma completamente a carico del docente, che deve rinunciare allo stipendio e pagarsi i contributi previdenziali.